陸國安部宣布 對台資通電軍3現役軍人依懲獨意見立案偵查

中共國安部23日以對中國大陸發動網路攻擊為名，對台灣國防部下屬資通電軍三名現役軍人「立案偵查」，並公布三人姓名與相片。這也是中共今年6月21日公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，首批遭中共依據該「意見」立案偵查的國人。

大陸國安部表示，將堅決落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決粉碎一切『台獨』分裂圖謀，為實現祖國完全統一作出應有貢獻。」

根據前述這份懲獨「意見」，若被中共認定為「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的」，可判處死刑。另，大陸法院可缺席審判台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪案件。

大陸國安部23日發布發布一則題為「起底『台獨』網軍『匿名者64』」的文章指稱，今年以來，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國大陸和港澳頻繁開展網路攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，「進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言」。

文章稱，大陸國家安全機關深入調查確認，「匿名者64」組織並非普通駭客，其真實背景是台灣資通電軍下屬的網路戰聯隊「環境研析中心」，該中心專職負責對大陸實施網路認知戰、輿論戰。

根據青年日報早前報導，國軍「資通電軍網路戰聯隊」前身為民國53年成立之「中樞指揮部」，隸屬國防部統一通信指揮部。民國106年改編為「網路戰聯隊」，隸屬資通電軍指揮部。110年，網路戰聯隊組織調整，主官由上校提升為將級。

大陸國安部表示，台灣資通電軍是台灣於2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改為台灣國防部直屬機構，主要承擔電子作戰、信息作戰、網路作戰及軍線維護管理等職能，是台灣對大陸實施網路作戰的主力。

文章指出，台灣資通電軍一經成立，便對大陸大肆開展各類網路滲透破壞活動。一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網路攻擊，「妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局搜集情報。」另一方面，「頻繁扭曲網路輿論，雇傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。」

大陸國安部表示，2023年6月，該中心以「匿名者64」組織的名義，註冊社交媒體帳號，「肆無忌憚地實施網絡攻擊和反宣破壞活動」。「匿名者64」組織成立以來，已在社交媒體上發布70餘條動態，曝光的攻擊目標涉及大陸戶外電子螢幕、自動販賣機、網路電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，「試圖營造出大陸網絡安全防護極為脆弱的假象」。

大陸國安部稱，已經鎖定了實施相關網路攻擊活動的台灣人員身分信息，包括羅姓、洪姓、廖姓等三名台灣資通電軍現役人員，並依法對三人「立案偵查」，並公布三人全名及相片。大陸國安部還呼籲大陸網民「不信謠、不傳謠」，若發現網路攻擊或反宣破壞活動應及時向國家安全機關或有關部門舉報。