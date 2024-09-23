陸客首發團抵金 自由行也將上門

大陸廈門觀光首發團二十二名旅客，昨早循小三通抵達金門水頭碼頭，展開二天一夜行程，縣府安排舞獅大鼓到場迎接，本月二十五日陸客自由行二十九人也會抵金，被視為兩岸交流的善意訊號。

廈門旅遊協會踩線團甫於本月二十日離開金門，陸客廈門首發團隨即在昨天上午抵達金門，觀光處長許績鑫代表縣長陳福海到場歡迎，陸客看到岸邊精心準備的紅布條、舞獅與大鼓表演，紛紛停下腳步拍照記錄，但對於記者採訪卻不發一語，相當低調。

現場觀察，首發團成員年齡五十多歲，穿著打扮時髦、戴珍珠項鍊，號稱團員都是一般民眾，但裡頭有不少疑似管理幹部，彼此稱呼「楊總」、「林總」之類，似乎不是尋常百姓。

兩天一夜行程很愜意悠哉，首日僅安排三個景點，分別是水頭聚落、陳景蘭洋樓與南石滬公園，第二天也才安排三個景點，分別是明遺老街、家樂福與模範街。家樂福為了歡迎首發團，除了安排多元試吃活動，現場也會準備鳳梨酥、汽水款待，期望讓陸客留下深刻印象。此外，配合陸客付費習慣，也早就準備好支付寶與微信支付，要讓陸客買個過癮。

昇恆昌金湖廣場在水頭碼頭的櫃位，也將陸客最愛的金門高粱酒、面膜、鳳梨酥等產品，調整在醒目的櫃位。首發團昨到特產店採買貢糖，每人平均消費二千多元，讓金門特產業者對於迎接陸團商機更有信心。

預計二十五日陸客自由行首發團也會上「門」。據了解，自由行有二十九人申請，目前證件已核發；這兩個首發團感覺較像是「破冰」、「試水溫」的象徵意義，之後的「下一團」，目前沒人提出申請。