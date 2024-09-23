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新聞眼／旅遊常態化 關鍵在兩岸態度

聯合報／ 本報記者蔡家蓁

隨著踩線團、首發團、自由行旅客接連造訪金門，地方期待這是兩岸旅遊春暖花開時刻來臨，但近期兩個首發團偏向是「破冰」、「試水溫」性質，是善意的第一步，何時才能常態化發展，變數仍是雙方政府態度。

金門曾是戰地最前線，時至今日，金門成為觀光勝地，疫情解封後，國人選擇出國旅遊，影響金門等地國旅人氣，觀光業者冀望開放大陸遊客後，能為金門旅遊市場注入一股活水，也拉近兩岸互動關係。

回顧過去幾年，受疫情影響兩岸小三通停航，阻隔金廈兩地人民日常互動往來，直至二○二三年一月七日，中斷近三年的金廈小三通終於復航，截至二○二四年八月底止，已有逾一百五十萬人次旅客經小三通往返金廈兩地，其中二○二四年至今年九月累計有八十萬人次，較二○二三年一整年多出十萬人次之多，只要兩岸政府同意放行，及早開放陸客來金旅遊，將有助金廈小三通旅遊重回正軌，小三通旅遊人潮可望再現風華。

誠如立委陳玉珍所說，先是踩線團、再來是團客首發團、自由行首發團，若能走順一點，接下來就能期待大陸（正式）宣布開放福建省居民赴金門旅遊。

廈門旅遊協會踩線團剛離開，金門即迎來陸客廈門首發團，地方期待陸客能常態化「登門」觀光，重現疫前的觀光榮景，透過旅遊交流，有助兩岸互動加溫，能否持續堆疊善意，關鍵仍在雙方政府態度。

出國旅遊 小三通 金門

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