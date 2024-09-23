金門迎賓 陸客首發團來了

大陸廈門觀光首發團22名旅客，昨（22）日循小三通抵達金門水頭碼頭，展開二天一夜行程，縣府安排舞獅大鼓迎接，本月25日陸客自由行29人也會抵金，被視為兩岸交流的善意訊號。

廈門旅遊協會踩線團甫於本月20日離開金門，陸客廈門首發團隨即在昨天上午抵達金門，觀光處長許績鑫代表縣長陳福海到場歡迎，陸客看到岸邊精心準備的紅布條、舞獅與大鼓表演，紛紛停下腳步拍照記錄，但對於記者採訪卻不發一語，相當低調。

現場觀察，首發團成員年齡50多歲，穿著打扮時髦、戴珍珠項鍊，號稱團員都是一般民眾，但裡頭有不少疑似管理幹部，彼此稱呼「楊總」、「林總」之類，似乎不是尋常百姓。

兩天一夜行程很愜意悠哉，首日僅安排三個景點，分別是水頭聚落、陳景蘭洋樓與南石滬公園，第二天也才安排三個景點，分別是明遺老街、家樂福與模範街。家樂福為歡迎首發團，除了安排多元試吃活動，現場也會準備鳳梨酥、汽水款待，期望讓陸客留下深刻印象。

昇恆昌金湖廣場在水頭碼頭的櫃位，也將陸客最愛的金門高梁酒、面膜、鳳梨酥等產品，調整在醒目的櫃位，員工一早就忙著擦拭櫃位與補貨，希望可以吸引陸客購買，增加買氣。

除了這一陸客首發團，預計25日陸客自由行首發團也會上「門」。