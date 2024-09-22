灌輸國安教育 港澳青少年參觀廣州軍營

香港基本法23條立法之後，港府持續加強國安教育。據報導，香港、澳門及廣東武警部隊近日在廣州主辦了軍營參觀活動，約有500名港澳青少年參加。

綜合官方香港電台、星島日報等港媒今天報導，香港民政及青年事務局長麥美娟下午到廣州出席一項港澳青少年軍營活動。活動由廣東省港澳事務辦公室、廣東省武警部隊、香港民青局、澳門教育及青年發展局主辦，共約500名港澳青少年代表參與。

麥美娟致詞時表示，活動為港澳青年提供「難得的機會」，親身走進軍營，深入了解國防教育和國家安全的重要性。

香港於2019年爆發「反送中」運動後，翌年在北京主導下實施了「港區國安法」，其後據此逮捕了大批泛民主派人士。今年3月，香港又實施基本法23條立法（維護國家安全條例）；在立法之餘，當局仍不斷加強在學校推行國安教育。