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解讀美國大幅降息…陸官媒：恐意味美經濟衰退風險 中美需共同化解

中央社／ 台北22日電
中美經濟工作組日前舉行一年內的第5次會議，央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」發文，指美國日前大幅降息，或許意味著美國經濟已經存在衰退風險，中方需要了解及溝通清楚，雙方也要共同尋找化解風險的手段。（美聯社）
中美經濟工作組日前舉行一年內的第5次會議，央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」發文，指美國日前大幅降息，或許意味著美國經濟已經存在衰退風險，中方需要了解及溝通清楚，雙方也要共同尋找化解風險的手段。（美聯社）

中美經濟工作組日前舉行一年內的第5次會議，央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」發文，指美國日前大幅降息，或許意味著美國經濟已經存在衰退風險，中方需要了解及溝通清楚，雙方也要共同尋找化解風險的手段。

中美經濟工作組19日至20日在北京舉行第5次會議，而美國聯準會也於19日宣布降息50個基點，開啟了4年來首次降息。

「玉淵譚天」21日發文，指中美經濟工作組在不到一年內已舉行了5次會議，體現了有效落實中美元首舊金山會晤共識，及對外釋放穩定中美經濟關係的積極訊號。

文章表示，歷史上，在沒有出現衰退的情況下，美國聯準會通常會按25個基點的節奏降息。日前美聯準會直接降息50個基點，或許意味著美國聯準會判斷美國經濟已經存在衰退風險，需要快速降息。

文中表示，作為世界第一大經濟體，美國經濟對世界經濟有不小的外溢效應。對於這些風險，中方需要了解、溝通清楚，中美雙方也要共同尋找化解風險的手段。

文章又提到，從美方新聞稿可以發現，在會議中中美雙方就全球經濟平衡增長問題進行了討論。

文中引述中國社科院世界經濟與政治研究所高凌雲表示，全球經濟不平衡是美國國內低儲蓄與生產不足，以高負債支撐高支出的必然結果，但美國希望透過炒作所謂中國「經濟失衡」和「產能過剩」等議題，甩鍋給中國，中國不會接受。

文中又指，美國將於27日開始對中國電動汽車徵收高達100%的關稅，關稅壁壘會造成物價大幅上升，容易在全球造成連鎖反應。如果美國不能及早取消對中國的關稅，美國剛剛回落的通膨，仍然面臨反彈風險。

文章表示，中美雙方在這次會議的新聞稿中，都提到了應對全球性挑戰，其中一個就是發展中國家債務問題。美國此前的升息週期推高利率後，很多發展中國家陷入融資困難等情況，現在美國進入降息週期後，很多發展中國家對外部宏觀經濟政策的調整無力招架，資產價格較低，短期資金趁機湧入，進一步加劇了這些國家風險和不確定性。

文中表示，中美兩國需要協調做好全球經濟治理，幫助發展中國家平穩度過波動和風險。「世界需要中美溝通與合作。」

北京 美中關係 美國 美國聯準會 降息

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