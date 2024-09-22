陸客首發團還參訪家樂福 多「總」字輩尊稱…感覺非一般人

陸客廈門首發團今天上午抵達金門，緊接著自由行的首發團也將於25日成行，記者觀察發現，這一團團員都相當低調，對記者訪問都不發一語，甚至連在水頭拍大合照他們都不願意，據悉，此行僅有2天1夜，行程安排大都是古蹟，連家樂福也成為景點，整體感覺，參觀景點少了些，似乎是要迎合金門慢活的氛圍。

據悉，今天來金門的大陸團客，雖號稱團員都是一般民眾，但裡頭有不少旅行社的管理幹部，還有一般公司行號員工，平均年齡約50多歲，彼此的稱呼都是「楊總」、「林總」之類，感覺似乎不是一般人。

兩天一夜的金門行，也很愜意悠哉，首日僅安排3個景點，分別是水頭聚落、陳景蘭洋樓與南石滬公園，且每個行程都安排1小時，感覺蠻奇怪的，不過也有人說，這應該是官方版的行程，當中還有加入特產店購物，只是未公開。

第二天也一樣是3景點，分別是明遺老街、家樂福與模範街。據悉，家樂福為了歡迎首發團，除了將安排多元試吃活動，現場也會準備鳳梨酥與汽水送給陸客，期望讓他們留下深刻印象；為配合大陸遊客的付費習慣，家樂福早已備好支付寶與微信支付，要讓陸客方便購物、買個過癮。

昇恆昌金湖廣場在水頭碼頭的櫃位，也將陸客們最愛的金門高粱酒、面膜、鳳梨酥等重新調整在醒目的櫃位，一早員工也在忙著擦拭櫃位與將商品排好，希望可以吸引陸客購買，增加買氣。

有消息人士透露，除了團客外，預計25日的陸客自由行，目前已有29人申請，證件已核發下來；但這兩個首發團感覺比較像是「破冰」、「試水溫」的象徵意義；還有「下一團」嗎，據悉，目前沒人提出申請。