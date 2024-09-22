中美經濟會 陸媒：雙方坐下面對面談、有利防範風險

中美經濟工作組近期於19日至20日在北京舉行第五次會議。大陸央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」稱，此次赴陸的美方人員中有一名美國聯準會官員，即美國聯準會國際金融部門主任威爾遜。文章認為，在美國聯準會開啟四年來首次降息的關鍵時間點，中美能坐下來面對面談，有利於防範風險，世界需要中美的溝通與合作。

據「玉淵譚天」微信公眾號21日指，此次中美經濟工作組會議，中美雙方經濟相關部門，基本上都有與會。這樣的溝通，在過去不到一年的時間裡，可以看到已經有五次。

文章表示，去年9月22日，為落實兩國元首重要共識，中美經貿雙方牽頭人共同推動、兩國財政部副部長級官員牽頭，成立中美經濟工作小組這一經濟領域的工作機制。而「深入」也是這幾次工作組會議新聞稿中都會提到的字。

文章強調，中美兩國的經濟情勢，關乎兩國和世界的發展，這從經濟工作小組會議召開的時間中可見一斑。

此前，大陸財政部指，中美經濟工作組第五次會議，陸方由財政部、國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、人民銀行官員參會；美方則主要由財政部、美國聯準會官員參加。

而在美聯準會19日宣布降息50個基點的同時，此次中美會議的另一關鍵時間點是美國貿易代表處日前宣布本月27日起，要對多項大陸產品等加徵新的關稅，其中對大陸產電動汽車的稅率高達100%。

新華社表示，陸方在會上就美對中加徵關稅、對中投資限制、涉俄制裁、打壓中方企業等表達嚴正關切。大陸國務院副總理何立峰20日會見尚博時對此表示，中美雙方應落實好兩國元首舊金山會晤和今年4月通話重要共識，保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展。

尚博則轉達美國財長葉倫的話表示，美方願與中方保持經濟領域溝通，發展健康的中美經濟關係。

此外，中國社科院世界經濟與政治研究所高凌雲就雙方對全球經濟平衡成長問題討論一事評論，美國是消費型國家自己生產較少，這導致資金流動不平衡。同時，由於美元作為國際主流貨幣，還需透貿易或債券等形式輸出美元，供給全球交易，這又對美國資金流動帶來複雜影響。全球經濟不平衡是美國國內低儲蓄與生產不足，以高負債支撐高支出的必然結果。