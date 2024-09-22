中國社科院新增選學部委員 要求「對黨絕對忠誠」

中國社會科學院經濟所日前傳出「政治地震」，據中國社會科學網消息，中國社科院近日新增選九名學部委員，該院院長高翔表示，院黨組高度重視學部委員增選工作，將「政治標準」作為首要評價標準，要求新當選的學部委員「做對黨絕對忠誠的表率」，做服務中共總書記習近平和中共中央的表率。

據中國社會科學網20日消息，中國社會科學院於9月20日舉行2024年新當選學部委員頒證儀式暨工作座談會，公布2024年學部委員選舉結果，以及部署學部委員隊伍建設工作，同時，為九位新當選的學部委員頒發證書。

高翔表示，學部委員是中國社會科學院最高學術稱號，是哲學社會科學界的傑出代表。院黨組「高度重視」學部委員增選工作，堅決貫徹落實中共總書記習近平和中共中央關於深化院士制度改革精神，全面加強對增選工作的全流程領導。

高翔續指，要堅持把「三項共識」要求貫穿評選工作始終，把「政治標準」作為首要評價標準，以學術成就和貢獻為導向，將「風清氣正」作為評選關鍵要求，確保增選工作的「正確方向」。

高翔強調，新當選的學部委員要胸懷「國之大者」，「做對黨絕對忠誠的表率」。同時，要「一絲不苟學習研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想」，做踐行「三項共識」的表率。

他並稱，要強化使命擔當，做服務習近平和中共中央的表率；堅持學術引領，做加快構建中國哲學社會科學自主知識體系的表率；發揚優良傳統，做甘為人梯、獎掖後學的表率；珍惜學術榮譽，做捍衛學部委員稱號純潔性的表率。

上觀新聞提到，據中國社會科學院黨組工作部署和「中國社會科學院學部委員增選工作實施細則」等規定，中國社會科學院開展學部委員增選工作。經提名、資格審查、學部評審、院外學術評鑑、公示、學部委員選舉大會選舉、院黨組批准，此次共產生了九名新的學部委員，依序為卜憲群、史丹、李向陽、李國強、楊開忠、張翼、莫紀宏、程巍，以及魏後凱。

港媒星島日報此前報導，中國社科院經濟研究所近期發生政治地震，領導班子遭「一鍋端」。事件起因傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」遭嚴肅處理。55歲的朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。上月底社科院經濟所所長、書記、副所長全數遭到更換，以「清理餘毒」。