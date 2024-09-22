中俄加強軍事合作 「北部．聯合-2024」二階段在俄開幕

中俄「北部．聯合-2024」第二階段演習開幕式於當地時間9月21日上午在俄羅斯某軍港舉行，中俄雙方任務指揮員，以及聯合戰役指揮部相關人員參加。中俄雙方參演兵力將圍繞海空護航、警戒防禦、防空反導、火力打擊等多個科目展開聯合演練。

據中共海軍政治工作部微信公眾號「人民海軍」21日消息，當地時間10時許，中俄雙方指揮部人員整齊列隊，現場奏唱中俄兩國國歌。隨後，俄方任務指揮官致辭，中方任務指揮官致詞並宣布演習正式開始。

中方任務指揮官在致詞中表示，去年以來，「北部．聯合」系列演習層次不斷提高，演習機制日臻成熟，組織流程日益規範，情況設置更加貼近實戰，已成為鞏固發展兩國兩軍關係、增進策略互信、提升聯合行動能力的重要平台。

消息指出，隨開幕式完成後，編隊艦艇解纜起航，準備向演習海區機動。中俄雙方參演兵力將圍繞海空護航、警戒防禦、防空反導、火力打擊等多個科目展開聯合演練。

財聯社曾透露，中俄「北部．聯合-2024」第二階段演習將在日本海及鄂霍次克海相關海域進行。中俄雙方將圍繞編隊聯合防空、艦機協同反潛、編隊對海作戰等課目進行紅藍對抗演習，並進行實際使用武器演習。

綜合中國軍號、法新社等報導，中俄「北部．聯合-2024」第一階段演習已於9月11日到15日展開實兵演練，中俄海空兵力以紅藍對抗、交替指揮的方式，在日本海某海域完成多課目任務，充分檢驗雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。

另，俄羅斯國防部於9月16日發布的演習影片顯示，俄羅斯太平洋艦隊艦艇在演習中與中國海軍艦艇於日本海進行導彈和艦炮射擊演習。俄國防部此前稱，此次演習俄羅斯有400多艘軍艦、潛艇和支援船隻參加。中國則派出四艘軍艦和一艘補給艦參加演習，與在日本海的俄羅斯海軍艦隊會合。

對於中俄在日本海舉行軍演一事，9月11日，日本NHK引述日本內閣官房長官林芳正表示，本次軍事演習可被認為是中俄兩國在軍事領域加強合作趨勢的一環。他表示，日本政府將密切關注兩國軍事動向，開展情報收集分析，實施警戒監視工作。

值得注意的是，鄂霍次克海毗鄰俄羅斯和日本有爭議的北方四島（俄稱南千島群島）。