兩岸美展主題是「一起」 串起兩地交流橋梁

海峽兩岸少兒美術大展是串起兩岸孩子成長交流的平台，今年邁入第15屆，首次在新北、花蓮二地展開雙展，透過藝術的力量，拉近彼此距離。

主辦單位表示，第十五屆海峽兩岸少兒美術大展台灣巡展，9月20日至24日在新北市立圖書館總館、9月27日至10月4日在花蓮縣台灣原住民族文化館展出，呈現一系列多彩童趣的美術作品。

主辦單位指出，本屆大展主題為「一起」，400幅海峽兩岸及港澳、馬來西亞華人地區的青少年作品，400個關於「一起」的心願和故事，別具意義。後續也將在高雄展出，北京巡展正在籌備當。海峽兩岸少兒美術大展由兩岸多個機構、單位共同發起並推動，自2009年至今已連辦第十五屆，是兩岸間頗受矚目的少兒美術大展。