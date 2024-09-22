兩岸美展主題是「一起」 串起兩地交流橋梁
海峽兩岸少兒美術大展是串起兩岸孩子成長交流的平台，今年邁入第15屆，首次在新北、花蓮二地展開雙展，透過藝術的力量，拉近彼此距離。
主辦單位表示，第十五屆海峽兩岸少兒美術大展台灣巡展，9月20日至24日在新北市立圖書館總館、9月27日至10月4日在花蓮縣台灣原住民族文化館展出，呈現一系列多彩童趣的美術作品。
主辦單位指出，本屆大展主題為「一起」，400幅海峽兩岸及港澳、馬來西亞華人地區的青少年作品，400個關於「一起」的心願和故事，別具意義。後續也將在高雄展出，北京巡展正在籌備當。海峽兩岸少兒美術大展由兩岸多個機構、單位共同發起並推動，自2009年至今已連辦第十五屆，是兩岸間頗受矚目的少兒美術大展。
9月20日新北開幕式上，新北教育局長張明文、市議員劉美芳等人都出席，雲揚天際文化藝術機構負責人、美展策展人周櫻說，如果當年是稚兒參加美展，現在也是20多歲年輕人，不論兩岸局勢如何變動，甚至經歷疫情考驗，美展沒有因此停止，有賴台灣新聞界、藝文界等多方支持，搭起一道兩岸文化橋梁。
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