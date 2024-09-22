日副外相擬赴陸 談日童案

深圳日童遇害案，已從社會案件升級為政治事件，日本外相上川陽子昨表示，針對此事計畫近期派遣副外相到大陸，將在政務層面進行溝通。日學者則稱，該事件對日中關係的影響是「無可避免的」，包括先前的一些事件，「盡量不去中國」已成日本社會主流考慮。松下已允許在陸員工及家屬「暫時回國」。

深圳日僑學校一名十歲男童在「九一八」當日於校門口僅兩百公尺處遇襲不幸身亡，輿論一路延燒，對大陸與日本關係的衝擊也更加明顯。日經中文網報導，日本外相上川陽子昨天在記者會上表示，對男童被刺身亡事件，「我們通過包括大使級別在內的多種管道，強烈要求中國方面對此事件的事實進行明確說明，並確保孩子們的安全」。

大陸外交部門已多次表達痛心遺憾並向男童的父母和家人表示誠摯慰問，大陸官方強調「這是一起個案」，大陸「一直並將繼續採取有效措施」，保障所有在陸外國公民安全。

這起事件勢將衝擊北京與東京關係。大陸駐日大使吳江浩日前被召至日本外務省警告「如果不能保障在華日本僑民的安全與安心，將影響日中關係根本」。

多家在陸日企積極研議應對措施，松下控股已允許在大陸的派駐員及家屬「暫時回國」，由公司付費。

今年六月蘇州日僑學校一對日本母子也被一名中國男子持刀襲擊受傷。英媒ＢＢＣ援引日本東京大學東洋文化研究所研究員林泉忠分析指，深圳日童被害事件對中日關係的影響是「無可避免的」，加上此前有受大陸邀請赴陸的知名學者在官方安排的酒店被警方帶走，種種事件使「盡量不去中國」成為日本社會主流的考慮。

部分在日陸籍人士在一份連署聲明則提到「中國長期以來盛行的極端民族主義及仇日教育，遮蔽了一部分中國人對日本的認知，甚至放縱了矇昧與罪惡」。

目前大陸持續管控「仇日」言論，社交平台「快手」已針對九十餘個發布「不實有害信息，蹭熱炒作，煽動中日對立」的帳號予以查處。