快訊

邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

學校強制穿制服「夏熱冬冷」 成酷刑 民團：當軍隊管

聽新聞
0:00 / 0:00

政協75周年講話 習反台獨籲兩岸融合

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

大陸國家主席、中共中央總書記習近平廿日在「慶祝中國人民政治協商會議成立七十五周年大會」上發表講話時提及台灣問題，他要求，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

習近平是在提及要「著力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓」的主題時說，人民政協要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，促進各民族共同團結奮鬥。

他說，要全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

在談及港澳部分，他說，要密切與愛國愛港愛澳政團社團、各界代表人士的聯繫，協助香港、澳門更能融入國家發展大局，在國家對外開放中較好發揮作用。要廣泛團結聯繫海外僑胞，引導華僑傳遞好中國聲音。

台獨 習近平

延伸閱讀

陸新疆民族幹部班70週年 習近平：培養更多忠誠乾淨擔當幹部

老闆30年婚姻破裂...張娜拉師徒對決！「離婚3金句」戳中人心：努力讓選擇成為正確答案　

朱立倫批民進黨：創黨三件事台獨、廢核、廢死

習近平政協75周年講話：深化兩岸融合發展，堅決反對任何形式台獨

相關新聞

何立峰籲美副財長 妥處彼此關切

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於廿七日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，大陸...

兩岸觀策／兩岸各自軟硬兼施 人民淪替罪羊

近來兩岸關係常令人摸不著頭緒，無論北京還是台北，似乎都在玩「軟硬兼施」兩面手法，表面上稱歡迎交流、促進合作，實際上卻是各...

政協75周年講話 習反台獨籲兩岸融合

大陸國家主席、中共中央總書記習近平廿日在「慶祝中國人民政治協商會議成立七十五周年大會」上發表講話時提及台灣問題，他要求，...

日副外相擬赴陸 談日童案

深圳日童遇害案，已從社會案件升級為政治事件，日本外相上川陽子昨表示，針對此事計畫近期派遣副外相到大陸，將在政務層面進行溝...

南韓媒：金正恩稱陸為「宿敵」

南韓中央日報廿日獨家報導，北韓國家領導人金正恩據稱將中國大陸定為「宿敵」。

美官員訪陸 談經濟議題

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於27日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，而大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。