政協75周年講話 習反台獨籲兩岸融合

大陸國家主席、中共中央總書記習近平廿日在「慶祝中國人民政治協商會議成立七十五周年大會」上發表講話時提及台灣問題，他要求，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

習近平是在提及要「著力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓」的主題時說，人民政協要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，促進各民族共同團結奮鬥。

他說，要全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

在談及港澳部分，他說，要密切與愛國愛港愛澳政團社團、各界代表人士的聯繫，協助香港、澳門更能融入國家發展大局，在國家對外開放中較好發揮作用。要廣泛團結聯繫海外僑胞，引導華僑傳遞好中國聲音。