兩岸觀策／兩岸各自軟硬兼施 人民淪替罪羊

近來兩岸關係常令人摸不著頭緒，無論北京還是台北，似乎都在玩「軟硬兼施」兩面手法，表面上稱歡迎交流、促進合作，實際上卻是各出奇招，加深對立，受傷最深的往往還是基層民眾，淪為政治分歧下的替罪羊。

以最近事件為例，本月初，大陸才恢復進口台灣文旦柚，儘管限定須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，但在兩岸關係緊繃下，仍不失為一項好消息。不過，兩周之後，大陸突然宣布自本月廿五日起，復徵台灣卅四項農、水產品進口關稅，對農漁民是一大打擊。

文旦柚關稅十二％，鳳梨釋迦更達廿％，大陸復徵關稅對釋迦產業有很大衝擊。尤其釋迦恢復輸陸才一年，釋迦農憂心外銷成本大增，農民受害。北京固然以「不平等貿易」為由收回零關稅，背後還是兩岸角力，一貫操作能否達到預期效果，值得深思。

賴政府兩岸政策也出現類似矛盾。政府一向宣稱推動兩岸民間交流，實際上還是透過聯審會，卡關大陸來台案件，包括大陸學者、業者、媒體或地方政府交流活動等，都受制於政府的「嚴審」。

今年七月台北夏季旅展，大陸文旅系統官員廿多人來台，但全數來自地方政府（省級文旅廳）。不過，據了解，大陸中央的文旅部原本也有官員申請來台，但未能通過我方審核。此外，大陸業者在我方「善意要求」下，來台參展期間須赴各景區踩點，為將來陸客恢復來台作準備。

如今大陸已開放福建居民赴金馬旅遊，我方仍未解除禁團令，連一度傳出允許以包船通航福建平潭至台灣，最終仍被政府高層否決。兩岸觀光旅遊恢復牛步，業者只能苦苦等待。

兩岸雙方政策都出現混亂和不可預測，肇因於民、共無互信，在對方眼中只有惡意，沒有善意。對北京來說，賴清德「獨」性更強，要使其靠向「一中」，難度太大，因此透過四月的馬習二會拋出「民族論」作為試探。可是賴不僅無回應，還在五二○演說中強調「兩國」互不隸屬，更將台灣列為國家名稱。北京直指為赤裸的挑釁。

基於賴清德曾自稱務實台獨工作者，還稱不管擔任哪個職務都不會改變，北京對賴無信任，較易理解，但是賴才開啟第一任期，為何就高舉抗中大旗、絲毫不留餘地？

根據轉述，一名國安官員日前曾向外賓解釋，民、共也曾嘗試建立互信，在雙方透過管道溝通後，蔡英文二○一六年五二○演說提及一九九二年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解，並稱兩岸都應珍惜與維護，在這個既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展；並強調會依據中華民國憲法、兩岸條例處理兩岸事務。

按另一名高層官員說法，蔡英文演說後，北京當天上午表示「過關」（透過學者），下午四點左右，國台辦聲明卻「翻盤」，聲稱是「未完成的答卷」。而此事很大程度讓民進黨無法再信任對岸了。

上述說法似乎解釋了為何賴總統無視北京提出的「民族論」。倘若賴已認定北京不值得信任，當然也無意在兩岸關係上取得突破。只不過，當前台海和美中台關係已與八年前迥異，賴總統對於台海情勢的認知與判斷，究竟是以中華民國總統本位出發，還是堅持「務實台獨工作者」的自我認定，攸關台灣安危，不可不慎。