快訊

邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

學校強制穿制服「夏熱冬冷」 成酷刑 民團：當軍隊管

聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰籲美副財長 妥處彼此關切

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰（右）廿日在北京會見來華出席中美經濟工作組第五次會議的美國財政部副部長尚博（左）一行。（新華社）
大陸副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰（右）廿日在北京會見來華出席中美經濟工作組第五次會議的美國財政部副部長尚博（左）一行。（新華社）

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於廿七日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，大陸國務院副總理何立峰向美方強調雙方應保持經濟領域溝通交流，「在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切」。

據大陸財政部消息，「中美經濟工作組」十九日至廿日在北京舉行第五次會議，由大陸財政部副部長廖岷與尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門「到會交流」。雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行「坦誠、務實、建設性的溝通」。大陸並就美對陸加徵關稅、對陸投資限制、涉俄制裁、打壓和影響陸企利益等「表達了嚴正關切」。

大陸國務院副總理何立峰廿日會見尚博一行時表示，雙方應「保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展」。

美國財政部官網則提到，雙方首先就支持兩國內部與全球經濟平衡成長的政策交換了意見，美方關切大陸經濟「某些領域產能過剩加劇」的跡象、非市場政策及其對美國工人和企業的影響、陸企支持俄國對烏戰爭等。雙方就國內宏觀經濟前景交換看法並討論合作領域，包括新興和發展中經濟體的債務和融資問題。

央視旗下「玉淵譚天」昨天表示，舉行會議的同時，美國聯準會開啟四年來的首次降息，幅度達五十個基點，「或許意味著聯準會判斷美國經濟已經存在衰退風險」，對於這些風險，「中方需要了解、溝通清楚，中美雙方也要共同尋找化解風險的手段」。

據指出，此次會議陸方由財政部、發改委、工信部、商務部、央行官員參會；美方則是由財政部、聯準會官員參與。

美國聯準會 財政部

延伸閱讀

台灣經濟有4不確定性 央行憂大陸成長放緩負面影響

市場不熱 中國證券交易印花稅驟減55.5%

國防部握超過140億元精華土地不活化 部分任遭佔用38年

陸1-8月財政收支不如預期 下半年需採措施趕進度

相關新聞

何立峰籲美副財長 妥處彼此關切

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於廿七日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，大陸...

兩岸觀策／兩岸各自軟硬兼施 人民淪替罪羊

近來兩岸關係常令人摸不著頭緒，無論北京還是台北，似乎都在玩「軟硬兼施」兩面手法，表面上稱歡迎交流、促進合作，實際上卻是各...

政協75周年講話 習反台獨籲兩岸融合

大陸國家主席、中共中央總書記習近平廿日在「慶祝中國人民政治協商會議成立七十五周年大會」上發表講話時提及台灣問題，他要求，...

日副外相擬赴陸 談日童案

深圳日童遇害案，已從社會案件升級為政治事件，日本外相上川陽子昨表示，針對此事計畫近期派遣副外相到大陸，將在政務層面進行溝...

南韓媒：金正恩稱陸為「宿敵」

南韓中央日報廿日獨家報導，北韓國家領導人金正恩據稱將中國大陸定為「宿敵」。

美官員訪陸 談經濟議題

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於27日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，而大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。