何立峰籲美副財長 妥處彼此關切

在美國對大陸加徵的電動車等多項新關稅即將於廿七日生效前夕，美國副財長尚博近日訪問北京，與陸方再度就經濟議題舉行對話，大陸國務院副總理何立峰向美方強調雙方應保持經濟領域溝通交流，「在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切」。

據大陸財政部消息，「中美經濟工作組」十九日至廿日在北京舉行第五次會議，由大陸財政部副部長廖岷與尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門「到會交流」。雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行「坦誠、務實、建設性的溝通」。大陸並就美對陸加徵關稅、對陸投資限制、涉俄制裁、打壓和影響陸企利益等「表達了嚴正關切」。

大陸國務院副總理何立峰廿日會見尚博一行時表示，雙方應「保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展」。

美國財政部官網則提到，雙方首先就支持兩國內部與全球經濟平衡成長的政策交換了意見，美方關切大陸經濟「某些領域產能過剩加劇」的跡象、非市場政策及其對美國工人和企業的影響、陸企支持俄國對烏戰爭等。雙方就國內宏觀經濟前景交換看法並討論合作領域，包括新興和發展中經濟體的債務和融資問題。

央視旗下「玉淵譚天」昨天表示，舉行會議的同時，美國聯準會開啟四年來的首次降息，幅度達五十個基點，「或許意味著聯準會判斷美國經濟已經存在衰退風險」，對於這些風險，「中方需要了解、溝通清楚，中美雙方也要共同尋找化解風險的手段」。

據指出，此次會議陸方由財政部、發改委、工信部、商務部、央行官員參會；美方則是由財政部、聯準會官員參與。