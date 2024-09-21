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香港機場反恐演練 模擬機場受網路攻擊和試圖被癱瘓

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港警方網絡安全及科技罪案調查科與國際刑警組織及澳門司法警察局21日舉行反恐演習。圖／中通社
香港警方網絡安全及科技罪案調查科與國際刑警組織及澳門司法警察局21日舉行反恐演習。圖／中通社

香港警方與國際刑警、澳門司警等辦反恐演練，模擬恐怖分子對香港機場發動網路攻擊，圖癱瘓機場服務及製造公眾恐慌。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科聯同國際刑警組織、澳門司法警察局，舉辦第二階反恐聯合演練，說是要提升應對網絡和實體反恐的能力。

今次香港實地反恐演練，模擬4名恐怖分子，分別向香港國際機場及澳門電力股份有限公司，發動網路攻擊，以圖癱瘓主要公眾服務及製造公眾恐慌。演練中，恐怖分子放置可疑物品及操作無人機，以製造混亂，並企圖持槍襲擊市民。

今次演練有逾230名來自港澳及海外的人員參與，其中包括國際刑警組織、澳門司法警察局人員，香港警方各單位包括網罪科、機場警區、新界南總區衝鋒隊、爆炸品處理課、機動部隊，以及香港機場管理局和香港機場保安公司人員。

香港警方說，機場警區和新界南總區衝鋒隊，在演練中反應迅速，及時制止並拘捕3名恐怖分子；網罪科人員則為應對機場電腦系統遭受非法入侵，進行電腦事故應變、數碼法理鑑證及系統復原工作，並與國際刑警組織及澳門司法警察局互換情報，最終由澳門司法警察局，在澳門成功拘捕其餘涉案在逃的恐怖分子。

香港警方還說，今次演練首次邀請畢馬威諮詢(香港)有限公司，以網絡安全特別行動小組成員身份，提供顧問意見並參與演練，進一步促進公私營機構合作。

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