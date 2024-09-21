香港機場反恐演練 模擬機場受網路攻擊和試圖被癱瘓

香港警方與國際刑警、澳門司警等辦反恐演練，模擬恐怖分子對香港機場發動網路攻擊，圖癱瘓機場服務及製造公眾恐慌。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科聯同國際刑警組織、澳門司法警察局，舉辦第二階反恐聯合演練，說是要提升應對網絡和實體反恐的能力。

今次香港實地反恐演練，模擬4名恐怖分子，分別向香港國際機場及澳門電力股份有限公司，發動網路攻擊，以圖癱瘓主要公眾服務及製造公眾恐慌。演練中，恐怖分子放置可疑物品及操作無人機，以製造混亂，並企圖持槍襲擊市民。

今次演練有逾230名來自港澳及海外的人員參與，其中包括國際刑警組織、澳門司法警察局人員，香港警方各單位包括網罪科、機場警區、新界南總區衝鋒隊、爆炸品處理課、機動部隊，以及香港機場管理局和香港機場保安公司人員。

香港警方說，機場警區和新界南總區衝鋒隊，在演練中反應迅速，及時制止並拘捕3名恐怖分子；網罪科人員則為應對機場電腦系統遭受非法入侵，進行電腦事故應變、數碼法理鑑證及系統復原工作，並與國際刑警組織及澳門司法警察局互換情報，最終由澳門司法警察局，在澳門成功拘捕其餘涉案在逃的恐怖分子。

香港警方還說，今次演練首次邀請畢馬威諮詢(香港)有限公司，以網絡安全特別行動小組成員身份，提供顧問意見並參與演練，進一步促進公私營機構合作。