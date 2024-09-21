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檢驗維護海上安全能力！中俄聯演結束 艦艇編隊赴北太平洋公海聯合巡航

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦21日組成艦艇編隊，按原訂計畫赴北太平洋公海展開聯合巡航。圖／取自玉淵譚天微博
大陸梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦21日組成艦艇編隊，按原訂計畫赴北太平洋公海展開聯合巡航。圖／取自玉淵譚天微博

中俄聯演20日結束，中國大陸海警梅山艦、秀山艦與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦21日組成艦艇編隊，按原訂計畫赴北太平洋公海展開聯合巡航。

根據中國海警局年度計劃安排，9月16日至20日，中國海警梅山艦和秀山艦，組成艦艇編隊訪問俄羅斯，在俄羅斯彼得大帝灣（鄰近海參崴）附近海域，舉行聯合演習。並在聯演結束後成艦艇編隊，赴北太平洋公海開展聯合巡邏。

據新華社報導，此次聯合演習以應對海上執法安全威脅，海上搜救為課題，重點演練艦艇聯合搜索，攔截登檢涉嫌犯罪船隻，救助落水人員及失火船隻等內容，檢驗中俄海警共同維護海上安全能力。

中國海警局表示，此次中俄聯演聯巡行動不針對第三方，與當前國際形勢和地區局勢無關，旨在鞏固深化兩國海上執法力量友好務實合作，建立完善中俄海上執法力量聯合巡邏的組織和協同機制，增強共同應對各種海上安全威脅的能力。

據俄通社16日報導，俄羅斯聯邦海軍兵團和軍團此前甫舉行 「大洋-2024」首長司令部戰略演習，從9月10日開始，持續至9月16日結束。俄太平洋艦隊和中國海軍戰艦在日本海「大洋-2024」演習期間組成聯合編隊，動用導彈和炮兵進行戰鬥射擊，完成綜合任務。俄方超過15艘戰艦參加本階段演習，中方西寧號、無錫號驅逐艦和臨沂號護衛艦參演。

大陸梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦在彼得大帝灣聯合演習。圖／中國海警局網站
大陸梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦在彼得大帝灣聯合演習。圖／中國海警局網站

俄羅斯 海軍 演習

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