陸新疆民族幹部班70週年 習近平：培養更多忠誠乾淨擔當幹部

在大陸中央黨校新疆民族幹部培訓班創辦70週年之際，大陸國家主席習近平21日作出重要指示，要求進一步完善中央有關部門指導協作、新疆支持配合、中央黨校發揮主體作用的工作格局，落實各方面政策，為辦好新疆班創造良好條件、提供有力保障。並要努力把新疆班辦得更有質量、更有成效，培養更多忠誠乾淨擔當的高素質幹部。

自2021年1月19日，川普主政後期的國務卿龐培歐趕在川普卸任前一天發出書面聲明，認定中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為構成「種族滅絕」後，美國及歐洲等國四年來指控新疆涉及種族滅絕及強迫勞動，幾乎不曾停歇。習近平對新疆班的指示，顯示他對治疆人才忠誠度的要求更勝以往。

習近平表示，新疆班70年來始終伴隨黨和國家事業發展的步伐前進，培養出一批對黨忠誠老實、理論功底扎實、政策把握到位、矢志為民造福的優秀幹部，為加強新疆幹部隊伍建設、推動新疆經濟社會發展、促進新疆社會穩定和長治久安發揮了重要作用。

習近平強調，要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，堅守踐行「為黨育才、為黨獻策」的黨校初心，緊扣新疆幹部隊伍特點和工作實際所需，健全常態化培訓，將中華民族共同體意識貫穿辦班過程，加強民族領域基礎理論問題和重大現實問題研究，努力把新疆班辦得更有質量、更有成效，培養更多忠誠乾淨擔當的高素質幹部。

據公開資料，大陸的中央黨校新疆民族幹部培訓班於1954年9月23日在馬列學院開班，課程包括哲學、蘇共黨史、中國歷史、政治經濟學、中共黨史、黨的建設、黨和國家的政策、漢語等8門課程，還安排參觀課和勞動實踐等活動。2021年統計數字顯示，新疆班已培養近五千名幹部。

根據大陸中共中央黨校（國家行政學院）的一篇文章，中共元老鄧小平曾指出，要做好民族地區工作，關鍵在於幹部。1978年10月發出的《關於少數民族地區幹部工作的幾點意見》，強調各地必須認真落實少數民族幹部政策，民族地區要注意選拔任用政治思想好，以及比較懂業務的少數民族幹部。