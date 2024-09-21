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因國安法影響？香港IKEA買不到「這款產品」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
旅居香港的前香港交易所非執行董事韋伯此前想要在香港宜家家居（IKEA）購買一款產品，卻得知因國安法該產品無法在香港販售。（路透）
旅居香港的前香港交易所非執行董事韋伯此前想要在香港宜家家居（IKEA）購買一款產品，卻得知因國安法該產品無法在香港販售。（路透）

旅居香港的前香港交易所非執行董事韋伯（David Webb）日前表示，此前想要在香港宜家家居（IKEA）購買智慧產品橋接器「Dirigera」，卻找不到該產品，在與香港IKEA聯繫時，得到回覆稱該產品因國安法無法在香港販售。學者專家分析，這項決定或許是受政府壓力所做的決定。

韋伯12日在個人部落格「Webb-site Reports」發文表示，2022年他發現香港IKEA未發售該產品，便以電子郵件向香港IKEA詢問發售時間，卻收到回覆稱，因國安法的原因，香港不會發售此產品，當問及具體違反哪條法律，香港IKEA也並未給予明確答覆。

韋伯本月12日收到香港IKEA管理層回覆，表示之前提供的資訊有誤，產品下架並非因為國安法，而是特別技術限制因素，且兩天後又再次寄信強調「產品需要在完全符合當地網路系統、法規和語言要求後才能發售」。

根據台灣IKEA官網資料，Dirigera是一款可以連接和控制IKEA Home smart應用程式內的智慧產品，包括設置鬧鐘、調整燈光明暗或播放音樂等。實際搜尋香港IKEA網站，也未能找到該款產品。

韋伯在接受《美國之音》採訪時表示，被香港國安法弄迷糊，「港版國安法沒有黑白分別，全是灰色地帶，這導致香港公眾陷入不安和不穩定，處處需要小心行事，並需要假設所有事會在不知道什麼時候變成不合法。」

對此，香港前中西區區議員、香港公民代表會議成員葉錦龍告訴《美國之音》記者，香港曾經是技術非常自由發達的智慧城市典範，卻慢慢因為國安法及其他機構影響，令香港獨特性和技術演變無法維持下去。葉錦龍認為，這或許是因該產品的相關技術有機會碰到國安法的紅線，為免麻煩而作出的商業決定。

前香港珠海學院新聞及傳播學系高級講師、國防安全研究院國安所副研究員侍建宇則認為，這不可能是宜家自己的意思，香港IKEA作為家庭生意公司，只要有利潤都願意做，當然是受到政府壓力。中國可能沒辦法透過這款產品實施監控，所以這就是技術原因。反對中國政府的人透過這工具進行傳輸某些訊息，政府沒辦法進行追蹤的話，就認為這東西不應該存在。或可能會被反侵入，所以乾脆不要讓這商品在香港發售。

IKEA 港版國安法 香港

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