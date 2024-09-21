為了解深圳男童身亡事實 日外相上川陽子：將派副外相赴中國溝通

據日經中文網，日本外相上川陽子9月20日在記者會上表示，針對中國廣東省深圳市一名在日本人學校上學的男孩被刺身亡事件，她計劃近期派遣副外相到中國，將在政務層面與中方進行溝通，努力掌握詳細的事實情況。

據報導，上川陽子表示：「我們通過包括大使級別在內的多種渠道，強烈要求中國方面對此事件的事實進行明確說明，並確保孩子們的安全」。

上川陽子強調，我們將盡一切可能優先確保中國各地日本人學校的安全，尤其是孩子們的安全。她表示，將採取所有必要措施，包括了解當地上下學方式等情況，重新檢查安全保障措施，併為家長和兒童提供精神支援。

但據日本外務省的記者會紀要，並未直接提及派出副外相事宜，只說將積極考慮外務省訪華。上川陽子在記者會上表示，對於發生在中國深圳的事件，她至今仍深感悲痛。我們謹向不幸過世的孩子表達誠摯的哀悼，並再次向罹難者家屬表達誠摯的慰問。「當我想到你的痛苦時，我的心就碎了。」

她說，外務省已派駐華大使金杉憲治繼續提供必要支援。我們也強烈敦促中方透過大使級等多種管道講清事實，並保障兒童安全。她表示，日本政府非常重視這起事件，並將採取一切可能措施。從這個角度來看，我們正在積極考慮外務省訪華事宜。