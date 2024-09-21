美媒：中國海軍開始上艦測試艦載匿蹤戰機

中國中央電視台日前發布一段遼寧號航艦的影片，一名艦上人員稱已測試「新戰機」。外媒認為這是中國海軍首度公開證實匿蹤艦載機殲35（J-35）上艦測試。

根據這段央視影片，遼寧艦上人員張乃剛說在自己軍旅的最後階段，「新型的戰機上艦，非常漂亮」。

張乃剛還提及「那天天氣非常晴朗，跟當年殲15首飛的天氣基本上差不多」、「我們的新型戰機在那開著車（打開發動機），馬上就要進入起飛位」。

美國新聞網站財經內幕（Business Insider）指出，雖然相關演訓的細節很少，不清楚影片拍攝時間和地點，也沒有放出殲35的起降畫面，但透過一名艦上高階士官的敘述，仍算是中方首次公開證實殲35匿蹤戰機上艦測試。

網路上在2022年7月出現首批疑為艦載版殲35原型機的照片。外界推測，殲35應比共軍現有艦載戰機殲15輕 2萬2000磅（約1萬公斤），但仍比美軍艦載戰機稍重。

遼寧艦採俄式風格的滑跳起降，使艦上所能搭載的機種、艦載機起飛載重等有所受限。不過共軍第三艘航艦福建號使用平通甲板，採用類似美軍新型福特級航艦的先進電磁彈射系統，意味福建艦能起降更大載重的飛機出勤。

財經內幕表示，之前專家圈與前美國海軍人員告訴他們，福建艦將使中國海軍能起降像是殲35這類比現有機隊更好的飛機。