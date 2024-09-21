習近平政協75周年講話：深化兩岸融合發展，堅決反對任何形式台獨

大陸國家主席、中共中央總書記習近平昨在「慶祝中國人民政治協商會議成立75週年大會」上發表講話時提及台灣問題，他要求，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

習近平是在提及要「著力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓」的主題時，做出這一指示。他說，人民政協要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，促進各民族共同團結奮鬥。

當中他談及宗教議題，他說要依照堅持「宗教中國化」方向的要求，積極引導宗教與社會主義社會相適應。加強對黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士政治引領，不斷提升共識、拓展團結。

接著就談及港澳與台灣，他說，密切與愛國愛港愛澳政團社團、各界代表人士的聯繫，協助香港、澳門更能融入國家發展大局，在國家對外開放中較好發揮作用。全面貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。廣泛團結聯繫海外僑胞，引導華僑傳遞好中國聲音。要服務國家對外工作大局，向世界講好中國故事、中國人民民主故事。

習近平在談話中指出，75年來的實踐充分證明，人民政協具有深厚的文化、理論與實踐基礎，具有鮮明中國特色和顯著政治優勢，是科學、有效、管用的制度安排，在人類政治制度發展史上具有獨特政治價值。

習近平強調，新時代新征程，人民政協要堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，充分發揮專門協商機構作用，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、智慧與力量。

他指出，新時代中國特色社會主義思想是統攬政協工作的總綱。人民政協要深刻認識人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，推動各黨派團體和各族各界人士進一步實現政治上團結合作、思想上共同進步、行動上步調一致。人民政協要發揮智力密集的優勢，聚焦推進中國式現代化、進一步全面深化改革、推動高品質發展、維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點議題，助推黨和國家重大決策部署落地見效。