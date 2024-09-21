陸花海悼深圳遇害日男童

日前「九一八事變」周年之際，深圳日僑學校一名男童在上學途中，遭人持刀刺傷後身亡，衝擊中日兩國關係，對此，深圳市公安局昨最新說明表示，該案屬偶發個案，正在進一步偵辦中。此外，陸網也流傳遇害男童父親的公開信，他強調男童「既是日本人，也是中國人」，並表示不會憎恨中國，也不會憎恨日本，唯一的願望就是悲劇不再重演。

中共深圳市委旗下機關報「深圳特區報」昨天進一步報導，這名十歲男童是在九月十八日上午七點五十五分，與母親步行上學途中，遭嫌犯鍾某持刀行凶。事發後，深圳公安機關迅速到場當場逮捕犯嫌。

深圳市衛健委稱，救護車十分鐘後抵達現場，傷者十分鐘即送達醫院。但深圳市兒童醫院院長麻曉鵬說，傷者因傷勢過重，於十九日凌晨一時卅六分宣告不治。

深圳市公安局說明，嫌犯是四十四歲的鍾姓男子，過去曾因涉嫌破壞公用電信設施被警方取保候審，和因虛構事實擾亂公共秩序被行拘。公安局還稱，經調查，該案屬偶發個案，鍾某為單人犯案。

同日，陸網流傳受害男童父親的公開信，表示他不會憎恨中國，同樣也不會憎恨日本，不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關係。「唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演。」

公開信還說，男童能夠流利地使用日語和中文，曾對隨父親前往深圳的安排猶豫不決，但最近喜歡上越來越多的中國食物、迷上籃球，「無法保護他，這將成為我一生都無法釋懷的悔恨。」

對於該起不幸事件，日本駐廣州總領事館昨晚發文稱，深圳日本人學校已經收到超過一千束來自各界的慰問花束。慰問花束和心意已轉達給遺屬。