核廢排海達共識 日水產輸陸有解

大陸外交部昨天宣布，中日就日本核廢水排海問題達成「共識」，包括日方允許大陸參檢核廢水，中方則將逐步恢復符合規準的日本水產品進口等。此被視為中日關係重大突破，但大陸外交部發言人毛寧強調，這並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口。

據大陸外交部，中日兩國主管機關近期就福島第一核電廠核汙染水排海問題持續進行多輪磋商，達成如下共識：日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續展開海洋環境及海洋生態影響評估。

同時，日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，將確保大陸等國有效參與，雙方同意基於科學持續建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。

最後，中方表示，將在有效參與國際原子能總署框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

日本首相岸田文雄昨天也同步舉行記者會，同意接納中國派員到福島核電站展開核廢水的檢測。

但，大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，這並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口。她強調，中方堅決反對日方擅自啟動排海的立場不變，評估和監測需進一步加強，和中日下一步將討論監測核種種類、檢測方法等技術細節，以及「如何妥善處置福島核汙染水，既是政治問題，更是科學問題」。

日本於去年八月廿四日啟動福島核廢水排海，大陸稱「核汙染水」，為此，大陸宣布採緊急預防性臨時措施，即全面暫停進口日本水產品，並強化監管日本進口食品。

值得注意的是，日前「九一八事變」周年之際，深圳日僑學校一名男童上學途中遭人刺死，再次衝擊中日關係，使共識發布時間點受討論。對此，毛寧說，「兩者沒有關聯。」