陸網傳深圳被害日童父親公開信 「不會憎恨中國」曝唯一願望

深圳日僑學校一名男童日前在上學途中，遭人持刀刺傷後身亡，衝擊中日兩國關係，事後，陸網流傳遇害男童父親的公開信，信中表示他不會憎恨中國，同樣也不會憎恨日本，不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關係。「我唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演。」

今天開始大陸微信群多個朋友圈轉發這篇「公開信」，署名小山純平的遇害男童父親表示，航平非常喜歡昆蟲和爬行動物，是個擁有獨特眼力，能發現任何小生物的孩子，擁有比任何人都更為溫柔的心靈，從小就喜歡畫畫，對語言很有天賦，能夠流利地使用日語和中文。

父親指，航平一直對隨他前往深圳的安排感到猶豫不決，一開始很難適應當地的飲食，但最近喜歡上了越來越多的中國食物，並且迷上了籃球。「他如此突然地離開了我們，我完全沒有料到。」「無法保護他，這將成為我一生都無法釋懷的悔恨。」

男童父親還說，他「既是日本人，也是中國人」。並在信中解釋，航平的母親是中國人，曾在日本生活了近十年，而作為父親的自己，是一個在中國度過了將近一半人生的日本人，表示無論外界如何報導，男童「擁有日本和中國兩國根源的事實不會改變。」

父親在公開信中說，「我們不會憎恨中國，同樣，我們也不會憎恨日本。」無論國籍為何，我們都將這兩個國家視為自己的國家。儘管風俗和文化存在差異，但我們比誰都清楚，大家都是一樣的人。因此，我不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關係。「我唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演。」

公開信稱，航平曾說，「將來想成為像爸爸一樣的人」，讓作為父親的他無比欣慰，表示自己從事中日貿易工作，擔任兩國間的橋樑，主要職責是彌合雙方的認知差異，促進順暢的溝通，若沒有發生這次的不幸，相信航平會成為比他更有用的人。現在，他會繼續為日中兩國的相互理解作出微小的貢獻，「這既是對我最愛的兒子的贖罪，也是對犯人的報復」。

最後，父親在公開信中說，想對航平表示感激，感謝他讓我們成為父母，感謝他在我們身邊度過了10年8個月又7天的時光。「我們將會繼續堅強地生活下去，為他，繼續走完他未完成的路。」