見大馬最高元首 習近平：推動東亞區域經濟一體化

大陸國家主席習近平20日下午，在北京與馬來西亞最高元首伊布拉欣舉行會談。據中方發布，習近平說，支持馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，願和馬方一道，推動東亞合作和區域經濟一體化，表示將實施好東海岸鐵路等重點項目；伊布拉欣說，願和中方一道，為維護南海和平穩定作出建設性貢獻。

據大陸外交部，習近平在會談前，為伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）舉行歡迎儀式，當晚，在人民大會堂金色大廳舉行歡迎宴會。

習近平說，今年是中馬建交50周年暨「中馬友好年」，中國正在進一步全面深化改革、推動高水準對外開放，這將為中馬兩國合作帶來新動力、新機會。

他說，中方願和馬方傳承發揚優良傳統，做世代友好的親密鄰居、攜手發展的真誠夥伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量，在各自現代化發展征程中深化戰略合作，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階。

習近平強調，中方願與馬方密切高層交往，增進戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，願與馬方高質量共建「一帶一路」，共同實施好「兩國雙園」、東海岸鐵路等重點項目，加強農業與減貧合作，挖掘新能源、數位經濟等高科技產業合作潛能，協助各自現代化進程。

習近平還說，雙方應深化中華文明與伊斯蘭文明交流互鑑，加強高等教育、聯合科研等領域合作，並指中方支持馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，願和馬方一道，推動東亞合作和區域經濟一體化，就重要熱點和國際問題加強溝通協調，為維護地區和世界和平穩定作出貢獻。

據中方發布，伊布拉欣說，願和中方一道，為維護南海和平穩定作出建設性貢獻，願為推動東協和中國全面戰略夥伴關係發展發揮積極作用。

他還說，馬方高度讚賞中方在巴勒斯坦議題上秉持公道正義立場，願和中方加強在國際和區域事務中的溝通協作。

在此之前，大陸外交部發言人華春瑩18日宣布，應習近平邀請，伊布拉欣於9月19日至22日對大陸進行國事訪問。期間，伊布拉欣還預計與大陸國務院總理李強見面。

今年6月，李強曾在訪問吉隆坡時，表示支持馬來西亞發展交通聯接計畫，將透過一項100億美元的東海岸鐵路（East Coast Rail Link），與大陸在寮國和泰國支持的鐵路相連。