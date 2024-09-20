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見大馬最高元首 習近平：推動東亞區域經濟一體化

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平為來華進行國事訪問的馬來西亞最高元首易卜拉欣舉行歡迎儀式。（新華社）
習近平為來華進行國事訪問的馬來西亞最高元首易卜拉欣舉行歡迎儀式。（新華社）

大陸國家主席習近平20日下午，在北京與馬來西亞最高元首伊布拉欣舉行會談。據中方發布，習近平說，支持馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，願和馬方一道，推動東亞合作和區域經濟一體化，表示將實施好東海岸鐵路等重點項目；伊布拉欣說，願和中方一道，為維護南海和平穩定作出建設性貢獻。

據大陸外交部，習近平在會談前，為伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）舉行歡迎儀式，當晚，在人民大會堂金色大廳舉行歡迎宴會。

習近平說，今年是中馬建交50周年暨「中馬友好年」，中國正在進一步全面深化改革、推動高水準對外開放，這將為中馬兩國合作帶來新動力、新機會。

他說，中方願和馬方傳承發揚優良傳統，做世代友好的親密鄰居、攜手發展的真誠夥伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量，在各自現代化發展征程中深化戰略合作，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階。

習近平強調，中方願與馬方密切高層交往，增進戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，願與馬方高質量共建「一帶一路」，共同實施好「兩國雙園」、東海岸鐵路等重點項目，加強農業與減貧合作，挖掘新能源、數位經濟等高科技產業合作潛能，協助各自現代化進程。

習近平還說，雙方應深化中華文明與伊斯蘭文明交流互鑑，加強高等教育、聯合科研等領域合作，並指中方支持馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，願和馬方一道，推動東亞合作和區域經濟一體化，就重要熱點和國際問題加強溝通協調，為維護地區和世界和平穩定作出貢獻。

據中方發布，伊布拉欣說，願和中方一道，為維護南海和平穩定作出建設性貢獻，願為推動東協和中國全面戰略夥伴關係發展發揮積極作用。

他還說，馬方高度讚賞中方在巴勒斯坦議題上秉持公道正義立場，願和中方加強在國際和區域事務中的溝通協作。

在此之前，大陸外交部發言人華春瑩18日宣布，應習近平邀請，伊布拉欣於9月19日至22日對大陸進行國事訪問。期間，伊布拉欣還預計與大陸國務院總理李強見面。

今年6月，李強曾在訪問吉隆坡時，表示支持馬來西亞發展交通聯接計畫，將透過一項100億美元的東海岸鐵路（East Coast Rail Link），與大陸在寮國和泰國支持的鐵路相連。

習近平 馬來西亞

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