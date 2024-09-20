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大陸政協75週年 習近平：深化兩岸融合發展反台獨

中央社／ 台北20日電
9月20日上午，中共中央、全國政協在全國政協禮堂隆重舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表談話。新華社
9月20日上午，中共中央、全國政協在全國政協禮堂隆重舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表談話。新華社

中共總書記習近平今天在中國政協成立75週年大會上重提「全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，並表示「深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的台獨分裂活動」。

新華社報導，中共中央、全國政協20日上午舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75週年大會，習近平出席並發表「重要講話」，中共中央政治局常委及中國國家副主席韓正皆出席大會，全國政協主席王滬寧主持大會。

習近平稱，人民政協是中國共產黨領導的政治組織，並提到政協要「著力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓」。

他說，人民政協要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，堅持以鑄牢「中華民族共同體意識」為主線。加強對黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士政治引領，不斷提升共識度、拓展團結面。

習近平還說，人民政協要密切和「愛國愛港愛澳」政團社團、各界代表人士的聯繫，助力香港、澳門更好融入國家發展大局，在國家對外開放中更好發揮作用。「全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的台獨分裂活動。」

他並要求政協廣泛團結聯繫海外僑民，「引導華僑傳遞好中國聲音」。要服務國家對外工作大局，「向世界講好中國故事、中國人民民主故事」。

中共 台獨 習近平

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