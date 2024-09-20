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「對中共壓制人權感到失望」 裴洛西籲立即釋放黎智英

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國前眾議院議長裴洛西。 法新社
美國前眾議院議長裴洛西。 法新社

美國前眾議院議長裴洛西表示，她從以前就對大陸政府是否會遵守對香港的承諾持懷疑態度，現在事實證明他們沒有履行承諾，「我們對中共在壓制大陸和香港人權感到失望」。

美國之音（VOA）報導，長期關注大陸人權議題的裴洛西（Nancy Pelosi）18日與參眾兩院跨黨派外交領袖共同發聲，呼籲北京立即釋放壹傳媒創辦人黎智英和其他政治犯。

裴洛西在參議院外交委員會舉辦的一場聲援黎智英和其他香港政治犯的活動上指出：「有1500人被港府、其實就是被北京政府囚禁。他們每個人對我們來說都很重要。但當黎智英被捕時，這個消息相當不同，因為他們逮捕了一名記者，他們逮捕了一名記者。」

她提及：「大陸政府或任何極權政府喜歡說，他們最精緻的酷刑形式之一，我準確地使用了這個詞，就是他們告訴被關押者，沒有人記得你在這裡，也沒有人知道你為什麼在這裡。」

裴洛西在活動後接受美國之音訪問時表示，人權是美國的核心價值，必須在美中關係上扮演關鍵的角色。

她還說：「因為我們相信每個人的尊嚴和價值，我們對大陸共產黨在鎮壓、壓制大陸和香港人權方面所扮演的角色以及沒有履行他們在『基本法』上的承諾感到失望。」

中共 人權 美國 裴洛西 黎智英

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