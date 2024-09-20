台灣網紅拍片遊新疆 RFA：降低對中國戒心與敵意

自由亞洲電台（RFA）針對台灣網紅拍片意圖提升新疆形象一事討論，文中指出此系列影片雖粗糙且邏輯薄弱，但具備真實感，若台灣有民眾相信，便能削弱對中國的戒心跟敵意。

自由亞洲電台刊登「暢遊新疆的台灣網紅們，異口同聲說什麼？」為題文章，內容探討網紅遊新疆後，試圖引導風向。文中點名「寒國人」、時事評論員賴嶽謙、台灣來的阿蓮蓮、威力台灣人在大陸生活等網紅，並指他們遊歷新疆後，以「我沒看到，就是沒有」的邏輯描述新疆現況。

文中表示，網紅影片反駁新疆集中營，但聯合國曾發布「新疆人權報告」，指中國2017年至2019年透過「教培中心」剝奪維吾爾人的自由，此舉可能已構成反人類罪。

網紅在影片中舉例，稱當地路牌仍有維吾爾語，但自由亞洲電台曾揭露新疆維吾爾自治區教育廳發文要求當地學校停止選用維吾爾語、哈薩克族語的輔助教材，停止將教材翻譯成少數民族文字，也有官員證明此事。

對於網紅拍片，美國奧克蘭大學（OaklandUniversity）新聞系副教授蘇巧寧認為，雖然影片製作粗糙且邏輯薄弱，但符合網路上追求的真實感，若能讓台灣部分民眾相信，便能削弱台灣對中國的戒心跟敵意，這就是中國的戰略考量。

蘇巧寧指出，中共宣傳戰術的轉變意在試圖提升「新疆很好」的可信度，也鞏固國際形象並轉移國際社會對人權的批評，「中共的宣傳不僅對內，也以全球輿論爲戰略對象，目標是在更加對立的國際環境中維護自身政治合法性與國家利益。」