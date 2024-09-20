女廳長「遇害」身亡 湖南財政廳發布訃告：重大損失

大陸官場近日一起罕見的離奇命案深受關注，58歲的湖南省財政廳長劉文杰（女）19日不幸遇害身亡，事件20日在湖南省財政廳官網得到進一步證實她已遇害，並盛讚劉文傑「政治堅定」、「對黨忠誠」、「鞠躬盡瘁」，指她的逝世是「湖南財政事業的重大損失」。

大陸湖南省財政廳官網20日刊出「訃告」，指出「中國共產黨的優秀黨員，中國共產黨第二十次全國代表大會代表，第十四屆全國人民代表大會代表，中國共產黨湖南省第十二屆委員會委員，湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰同志不幸遇害，於2024年9月19日9時12分在湖南長沙逝世，享年58歲」。

訃告指出，劉文杰1985年6月加入中共，1990年6月參加工作，先後擔任省財政廳黨組成員、總經濟師、副廳長，省紀委常委，省統計局黨組書記、局長，省財政廳黨組書記、廳長。「她政治堅定、對黨忠誠，踐行宗旨、一心為民，勤勉敬業、夙夜在公，恪盡職守、鞠躬盡瘁，堅持原則、公道正派，謙虛謹慎、嚴於律己。她的逝世是湖南財政事業的重大損失！」

訃告最後提到「劉文杰同志千古！」。

劉文杰遇害的消息，19日被大陸媒體披露後，旋即受到熱議，因為很少廳局級官員發生「遇害」事件，且原因眾說紛紜。初步消息指，劉文杰是在財政廳員工大院的自家（13樓）被歹徒綑綁後墜樓（但尚不清楚是生前墜樓或死後墜樓），離奇的是，另有兩名疑為嫌犯的男子也跟著墜樓死亡。

19日晚間，長沙市公安局天心分局發佈警情通報指，2024年9月19日上午9時12分，長沙市天心區城南路一社區宿舍內發生一起刑事案件。劉某杰（女58歲）遇害，犯罪嫌疑人江某（男35歲）、江某輝（男，31歲）墜樓身亡。「目前，案件正在進一步偵辦中」。