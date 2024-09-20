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22歲高雄男在陸失聯 海基會：已傳真給海協會仍未回應

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會祕書長羅文嘉20日就郭姓男子在大陸失聯表示，19日發函海協會至今沒有收到回音。（記者廖士鋒／攝影）
海基會祕書長羅文嘉20日就郭姓男子在大陸失聯表示，19日發函海協會至今沒有收到回音。（記者廖士鋒／攝影）

來自高雄的郭姓22歲男子在大陸失聯，受到媒體關注，海基會則表示19日已經發函傳真給大陸海協會，「目前仍沒有收到回音」。

海基會祕書長羅文嘉20日下午就郭姓男子赴陸失聯指出，根據過去的經驗，現在要知道這位郭先生到底失聯的原因是什麼，如果是被大陸公安單位滯留，「其實應該我們很快可以得到消息」。如果沒有，可能顯示他確實目前失聯狀態在大陸的公安也沒有掌握，如果沒有掌握，它自然就不太可能透過管道回覆給海基會與家屬。

他指出這位郭姓男子22歲，在8月27日跟公司請假一個禮拜，到中國大陸沒有說特別原因，一個禮拜之後，台灣公司老闆發現他沒有回到工作的場合，所以在9月18日海基會接到的來自於高雄警察局來的一份報案，希望能夠協詢，海基會19日直接向郭先生之母了解之後，也在昨天發函用傳真給海協會，希望海協會能夠了解這位郭先生到底現在人在哪裡，「目前還沒有收到回覆」。

至於外傳郭男被騙去從事詐騙集團，羅文嘉則說，目前我們沒有資料，也不需要去推測什麼原因，至於可能性？他仍強調要避免有誤導的嫌疑。

他表示，過去也曾有過失聯案例，但是不在他們相關政府單位所謂人身拘禁這部分，「各位知道中國大陸非常大，各種的事情都有可能發生」，他提醒「如果非有必要儘量減少去大陸」，若要去也請務必上陸委會的國人赴陸登錄系統登錄，「因為一旦有任何狀況的時候，我們比較知道可以怎麼樣找到你」。

此外有媒體詢問指出有報導提到近10年來在大陸被消失或拘留或關起來等等的，大概有857位，但對此羅文嘉表示自己沒有得到這樣的數字，「這個數字可能是有誤的」，他透露最近這幾年，「台灣我知道涉及所謂不管間諜罪，反分裂罪等等應該是8名左右，有些當然已服刑完畢」。

此外，外界也關注台塑高管在大陸的事件，羅文嘉表示，國內一家上市公司在大陸設廠的高級主管，在大概兩個禮拜前被公安留置，這兩天海基會有跟這家公司在台灣的主管聯繫，「他們向我們表達這名主管已經目前回到寧波的工廠，至於什麼原因被留置並沒有對外做說明」，海基會基於公司的隱私業務和個人安全就不便多作報告。

他隨後補充指出，沒有任何的資料證據顯示，這起事件是來自於個人的刑事或犯罪，「至於是什麼原因，因為大陸的官方沒有公佈，我們也希望能夠等待公佈」，這家公司在台灣的公司也有做新聞的分析和處理，基於尊重當事人，「除非他們提出有怎麼樣需要協助，再進一步協助，否則我們基本上會尊重他們的做法」。

失聯 海基會 羅文嘉

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