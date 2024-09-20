逐步解禁日本水產品 與日男童深圳遇襲有關？陸外交部回應了

北京今天公布與日本針對福島核處理水排海問題達共識，將逐步恢復符合規準的日本水產品進口；由於正逢日本男童在深圳遇刺身亡的敏感時刻，這項宣布引起猜測，但大陸否認二者有所關聯。

深圳日本人學校10歲男童前天（18日）上學途中被刺傷後不治，日本首相岸田文雄昨天痛批犯行極為卑劣，要求大陸盡快說明。有評論說，事件將導致日本員工不願去大陸工作，加速日企的撤離，並加劇日本社會的厭中情緒，若處理不好，兩國關係將更為嚴峻。

綜合央視新聞、光明網等大陸官媒，大陸外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體表示，中日雙邊共識內容發表的時間是經過雙方密集磋商而確定的。中方已經多次表明立場，此事與深圳男童遇襲沒有關聯。

據大陸外交部官網今天稍早公布的「中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識」文件，兩國主管部門近期就福島第一核電站核處理水排海問題持續進行多輪磋商並達成4點共識，大陸將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

毛寧在記者會強調，「中日雙方達成共識文件，並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口」，大陸將與日本展開技術磋商，在中方提出的要求得到充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

日本政府去年8月24日啟動福島第一核電站核處理水排海，大陸政府持續表達強烈質疑和反對立場，並因此全面暫停日本水產品的進口。