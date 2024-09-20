日籍學童918上學遇襲亡 大陸民間公益組織：我們感到羞憤

一名在廣東省深圳南山區蛇口日本人學校就讀的日籍學童日前在上學途中遇刺身亡，事件震驚各界，當地民間公益組織「蛇口社區基金會」聲明說，「今天，作為蛇口人，我們感到羞憤」。

深圳日本人學校10歲男童18日上學途中被刺傷後不治，當天正逢918事變93週年，中國各地舉行了紀念活動，反日情緒高漲。這是3個月內在中國的日本人二度遇襲，一對日本母子稍早前在蘇州被砍傷。

對於日人接二連三在中國受到攻擊，香港星島日報今天引述中國國際問題研究院研究員姜躍春分析，事件顯然將對中日人文交流和經貿活動造成負面影響。有關部門需要查明原因並採取應對舉措，以確保類似惡性事件不再發生。

日本的亞洲通訊社社長徐靜波也在微信朋友圈發文說，若將此事輕描淡寫視為一起簡單的街頭行兇案，會是大錯特錯，事件將導致日本員工不願去中國工作，加速日資企業的撤離，導致日本社會厭中情緒的加劇。若處理不好，兩國關係將更為嚴峻。

報導並指出，事發後，不少深圳市民到學校門口獻花哀悼，民間公益組織「蛇口社區基金會」則發表聲明表示，「今天，作為蛇口人，我們感到羞憤」。

聲明說，「羞憤我們的鄰居在這塊理應安全的土地上，受到致命傷害；羞憤我們為共同美好生活所做的種種努力，在希望升起的地方被愚昧與殘忍拉開了傷口；羞憤我們這個世界已經有那麼多恐懼，今天卻在這裡上演了悲劇」。

蛇口社區基金會說，「在元兇的身分、屬地與作案動機查清之前，我們只能如此表達沈痛的心情。陸續地，花束與悼詞正在湧向事發地，那是善良的蛇口民眾痛惜、憤怒、為逝者祈禱與要求依法懲凶的無聲的呼喚」。

另據深圳特區報，深圳市日本人外籍人員子女學校是由富士膠片製造業（深圳）有限公司發起，深圳日本商工會會員企業捐資、經中國教育部批准設立的非營利性全日制外籍人員子女學校，學生均為居住在深圳市及周邊地區且擁有日本國籍的適齡兒童。