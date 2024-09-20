日籍男童遇襲身亡 陸官媒表態：強烈譴責喪心病狂行徑

日本人在大陸接連遇襲，深深影響本就不佳的日本與大陸雙邊關係，最新一起遇襲事件發生在廣東深圳，一位日本人學校男童18日遇襲後隔天不幸身亡，深圳官媒20日發表評論員文章指出「對犯罪嫌疑人喪心病狂的行徑予以強烈譴責」，更強調「極端個案也絕不能反映社會的整體狀況」，並表態深圳長期打造良好治安，「國內外朋友盡可放心來深旅遊、學習、經商、生活」。

中共深圳市委機關報「深圳特區報」20日刊出一篇署名「評論員」的文章，就此次襲擊事件指出，「暴力傷害無辜，特別是把罪惡之手伸向孩子，是在挑戰人類文明底線，是對法律的挑釁」。文章強調，大陸是法治國家，任何違法暴力行為都是絕不能容許的。「相信有關部門一定會儘快查清事件真相，依法嚴懲兇手，這是社會各界的共同期待」。

文章還指出，「鐘某的暴力行徑絕不能代表普通中國人的素養，極端個案也絕不能反映社會的整體狀況。如果因為少數極端個案而否定整個社會的正能量，顯然不是可取的態度」。文章也提到，深圳長期以來致力於打造良好的法治和治安環境，「國內外朋友盡可放心來深旅遊、學習、經商、生活」。

此事18日發生後，受到廣泛關注，深圳特區報的評論員文章一刊出，也馬上被深圳市政府機關報「深圳商報」轉載，凸顯深圳官方的態度與立場。

目前日本駐北京大使金杉憲治已前往深圳處理這起事件，並與深圳市副市長會面、也致電大陸副外長孫衛東。

而深圳特區報20日中午也刊出長篇報導，援引深圳市公安局消息指出，嫌犯鐘某為44歲男性，漢族，無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。鐘某對持刀傷害該學生的行為供認不諱。「經調查，該案屬偶發個案，鐘某為單人作案，他已被公安機關依法採取刑事拘留強制措施，目前案件正在進一步偵辦中」。

報導還引述「深圳有關負責人」說法指出，「對發生此次不幸事件深感痛心和遺憾，對不幸離世的學生表示深切哀悼，向受害者家屬表示誠摯的慰問，將儘快查明事件真相，依法嚴懲兇手」。報導亦揭露事發後「深圳有關方面負責人第一時間到醫院看望傷者」。報導並揭露，此次事件發生於18日上午7點55分，10分鐘後救護車抵達現場急救，並迅速組建「醫療救治組」。

不過，對於外界將這起悲劇歸咎於「仇恨教育」，直屬於廣西自治區政府的廣西廣播電視台都市頻道則發布「都市時評」，由主持人維克表示，「仇日不是愛國，要警惕愛國主義教育被汙名化」、他強調「我們的愛國主義教育從來不是鼓勵仇恨、崇尚暴力，而是培養國民對本國的熱愛和忠誠，以及對國家歷史和文化的認同感，引導人們正確看待歷史、珍惜和平」。他更指控「反而是有些國家，至今不能深刻反省戰爭罪刑，反而通過不斷修改學生教科書，美化歷史，把全面侵略改成全面進攻，南京大屠殺被輕描淡寫成為了南京事件」。

大陸外交部發言人林劍19日指出，大陸與日本雙方正就此案保持溝通。「我們始終歡迎包括日本在內各國人士來華旅遊、學習、經商和生活」、「我們相信，個別案件不會影響中日兩國交往與合作」。