快訊

不玩了？ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

不是桃園！大台北移民改往這走 今年居七都第一

聽新聞
0:00 / 0:00

日籍男童遇襲身亡 陸官媒表態：強烈譴責喪心病狂行徑

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
深圳日本人學校男童遇襲身亡事件持續延燒，官媒20日也表態強烈譴責「喪心病狂的行徑」。圖為該校內部。（圖／取自深圳日本人學校官網）
深圳日本人學校男童遇襲身亡事件持續延燒，官媒20日也表態強烈譴責「喪心病狂的行徑」。圖為該校內部。（圖／取自深圳日本人學校官網）

日本人在大陸接連遇襲，深深影響本就不佳的日本與大陸雙邊關係，最新一起遇襲事件發生在廣東深圳，一位日本人學校男童18日遇襲後隔天不幸身亡，深圳官媒20日發表評論員文章指出「對犯罪嫌疑人喪心病狂的行徑予以強烈譴責」，更強調「極端個案也絕不能反映社會的整體狀況」，並表態深圳長期打造良好治安，「國內外朋友盡可放心來深旅遊、學習、經商、生活」。

中共深圳市委機關報「深圳特區報」20日刊出一篇署名「評論員」的文章，就此次襲擊事件指出，「暴力傷害無辜，特別是把罪惡之手伸向孩子，是在挑戰人類文明底線，是對法律的挑釁」。文章強調，大陸是法治國家，任何違法暴力行為都是絕不能容許的。「相信有關部門一定會儘快查清事件真相，依法嚴懲兇手，這是社會各界的共同期待」。

文章還指出，「鐘某的暴力行徑絕不能代表普通中國人的素養，極端個案也絕不能反映社會的整體狀況。如果因為少數極端個案而否定整個社會的正能量，顯然不是可取的態度」。文章也提到，深圳長期以來致力於打造良好的法治和治安環境，「國內外朋友盡可放心來深旅遊、學習、經商、生活」。

此事18日發生後，受到廣泛關注，深圳特區報的評論員文章一刊出，也馬上被深圳市政府機關報「深圳商報」轉載，凸顯深圳官方的態度與立場。

目前日本駐北京大使金杉憲治已前往深圳處理這起事件，並與深圳市副市長會面、也致電大陸副外長孫衛東。

而深圳特區報20日中午也刊出長篇報導，援引深圳市公安局消息指出，嫌犯鐘某為44歲男性，漢族，無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。鐘某對持刀傷害該學生的行為供認不諱。「經調查，該案屬偶發個案，鐘某為單人作案，他已被公安機關依法採取刑事拘留強制措施，目前案件正在進一步偵辦中」。

報導還引述「深圳有關負責人」說法指出，「對發生此次不幸事件深感痛心和遺憾，對不幸離世的學生表示深切哀悼，向受害者家屬表示誠摯的慰問，將儘快查明事件真相，依法嚴懲兇手」。報導亦揭露事發後「深圳有關方面負責人第一時間到醫院看望傷者」。報導並揭露，此次事件發生於18日上午7點55分，10分鐘後救護車抵達現場急救，並迅速組建「醫療救治組」。

不過，對於外界將這起悲劇歸咎於「仇恨教育」，直屬於廣西自治區政府的廣西廣播電視台都市頻道則發布「都市時評」，由主持人維克表示，「仇日不是愛國，要警惕愛國主義教育被汙名化」、他強調「我們的愛國主義教育從來不是鼓勵仇恨、崇尚暴力，而是培養國民對本國的熱愛和忠誠，以及對國家歷史和文化的認同感，引導人們正確看待歷史、珍惜和平」。他更指控「反而是有些國家，至今不能深刻反省戰爭罪刑，反而通過不斷修改學生教科書，美化歷史，把全面侵略改成全面進攻，南京大屠殺被輕描淡寫成為了南京事件」。

大陸外交部發言人林劍19日指出，大陸與日本雙方正就此案保持溝通。「我們始終歡迎包括日本在內各國人士來華旅遊、學習、經商和生活」、「我們相信，個別案件不會影響中日兩國交往與合作」。

日本 朋友 深圳

延伸閱讀

深圳日童遇襲亡 日大使與中國副外長通話表遺憾

日童深圳遇襲亡 卓榮泰：橙色旅警不是反對 是盼提高警覺

日本男童深圳遇害 學者分析：戰狼外交仇日教育釀禍

深圳日童遇刺身亡 外交部致哀：赴中須注意安全

相關新聞

深圳日本男童遇襲身亡 大陸火速在學校附近增設監視器

在大陸的日本學生連續發生被襲擊事件，引起各方高度關注，據報導目前事發的深圳日本人學校已經火速在周邊增設監視器、日本駐北京...

22歲男郭宇軒赴陸失聯 中山工商證實：是我們學校畢業孩子

22歲台灣應屆大學畢業生郭宇軒上月27日赴中國大陸旅遊，落地抵達上海時，有跟家人報平安將轉往安徽合肥，之後便失聯音訊全無...

日籍男童遇襲身亡 陸官媒表態：強烈譴責喪心病狂行徑

日本人在大陸接連遇襲，深深影響本就不佳的日本與大陸雙邊關係，最新一起遇襲事件發生在廣東深圳，一位日本人學校男童18日遇襲...

港男穿反送中文字上衣遭判刑 23條立法後首例

香港一名男子因為穿上有「反送中」運動口號文字的上衣而遭判處入獄14個月，這是基本法23條立法（維護國家安全條例）後首宗被...

紐西蘭情報人員騷擾大陸僑胞？陸駐紐使館批：性質惡劣

大陸總理李強6月訪問紐西蘭，凸顯雙方關係好轉，但近期傳出紐西蘭情報人員騷擾恐嚇大陸僑胞，大陸駐紐使館表示有關事件性質惡劣...

國際原子能總署大會通過技術合作決議 首次寫入「全球南方」概念

據央視新聞，9月19日，國際原子能總署第68屆大會以協商一致方式通過「77國集團和中國」共同提交的「加強國際原子能總署的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。