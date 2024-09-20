22歲男郭宇軒赴陸失聯 中山工商證實：是我們學校畢業孩子

22歲台灣應屆大學畢業生郭宇軒上月27日赴中國大陸旅遊，落地抵達上海時，有跟家人報平安將轉往安徽合肥，之後便失聯音訊全無，家屬已報案通報失蹤，親友也在社群平台上傳郭宇軒身穿高雄中山工商制服畢業照尋人，中山工商今天證實，「這是我們學校畢業的孩子沒錯」，昨晚得知消息，一直都持續關注後續發展，海基會已去函海協會協尋，希望傳來好消息，宇軒平安歸來。

郭宇軒高中同學在Threads貼出尋人啟事，照片中郭宇軒身穿白色短袖制服，右胸上紅色繡字隱約寫著「中山」二字，與高雄中山工商制服高度雷同。

校方今天證實，從學生名冊資料追查，確認郭宇軒是中山工商畢業生沒錯，「是我們這裡畢業的孩子」，畢業4、5年了，聽到消息很驚訝。

網友留言討論熱烈「去中國旅遊？政府早就在宣傳旅遊警戒升級了欸」、「陸委會之前就叫台灣人不要去，真的不要鐵齒」、「連台塑高層一到虹橋機場就被無故邊控收押，單獨赴中國根本就是賭命」。