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國際原子能總署大會通過技術合作決議 首次寫入「全球南方」概念

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
國際原子能總署。 圖自央視新聞
國際原子能總署。 圖自央視新聞

據央視新聞，9月19日，國際原子能總署第68屆大會以協商一致方式通過「77國集團和中國」共同提交的「加強國際原子能總署的技術合作活動」決議。其中首次寫入「全球南方」概念，強調機構秘書處支持成員國加強技術合作的重要性，敦促已開發國家向發展中國家提供更多資源支援技術合作，促進「全球南方」國家和平利用原子能，加速實現永續發展目標。

大陸常駐國際原子能總署代表李松大使發言指出，機構技術合作決議對廣大發展中國家來講是最重要的決議之一。發展是解決當前面臨的各種全球挑戰的關鍵，透過國際合作促進「全球南方」發展至關重要。在決議諮詢過程中，中方提出「原子造福全球南方」（Atoms For Global South）理念，受到廣大發展中國家普遍歡迎。

他說，「原子造福全球南方」旨在凸顯「全球南方」國家在和平利用核能核技術領域更加迫切的需要，強調機構成員國共同致力於支持「全球南方」發展的重要積極意義。

李松表示，今年是中國加入國際原子能總署40週年，中國與總署40年成功合作見證了中國核工業發展壯大、與國際社會開放共享的進程。

他說，中方在這次大會期間宣布面向「全球南方」和世界各國開放12個核子科研基礎設施，這是中方共促技術創新、共謀發展合作的重要國際公共產品。中國將以紀念加入原能總署40週年為契機，積極落實習近平主席提出的全球發展倡議，大力推進與原能總署和廣大成員國全方位合作，共享核能核技術發展經驗，為實現機構「原子用於和平與發展」宗旨貢獻更多力量。

「77國集團與中國」輪值主席國哥倫比亞則在發言中指出，促進全球和平利用核子技術、服務廣大發展中國家經濟社會發展是機構的職責使命。技術合作計畫應充分滿足成員國特別是發展中國家的迫切需求。有關國家不應對發展中國家和平利用核子技術，順利進行國際交流、合作及轉移製造人為障礙。

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