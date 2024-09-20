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批美國軍售台灣 陸國防部：台灣安全取決於兩岸關係

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛20日批評美國「以武助獨」嚴重推升台海緊張局勢，同時也強調「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」。（圖／取自大陸國防部官網）
大陸國防部發言人張曉剛20日批評美國「以武助獨」嚴重推升台海緊張局勢，同時也強調「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」。（圖／取自大陸國防部官網）

近日美國宣布向我方出售武器，不過大陸方面公開反對，在大陸外交部與國台辦發聲之後，大陸國防部也批評美方「以武助獨」向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重推升台海緊張局勢，同時也強調「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」。

大陸國防部發言人張曉剛20日中午就美國對台軍售發表「答記者問」，他指出，美方向台灣出售武器，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七公報』的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定」。大陸對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛批評，「台獨」是台海和平穩定的最大毒瘤。美方「以武助獨」向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，正一步步把台灣推向兵凶戰危的險境，嚴重危害台灣同胞的安全與福祉，嚴重推升台海緊張局勢。

他強調，「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」，美制武器不是民進黨當局的「護身符」，而是其自取滅亡的「索命繩」。他重申「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止美台軍事勾連，停止以任何方式武裝台灣，「以實際行動維護兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展」。

他最後表態，共軍「將繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何『台獨』分裂圖謀和外部勢力干涉」。

此前大陸外交部18日就軍售表示「當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是『台獨』勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持」。大陸國台辦發言人陳斌華也於19日表示，「中美建交的基礎是一個中國原則，即美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分」；前提是美國政府「接受中方提出的『斷交、撤軍、廢約』建交三原則」。他批評美方一而再、再而三向中國台灣地區出售武器，嚴重違背中美建交原則。

由於美國軍售台灣，大陸外交部已經宣布制裁9家美企，包括內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、立方公司（Cubic Corporation)、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）。

台海 台獨 美國

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