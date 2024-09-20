港男穿反送中文字上衣遭判刑 23條立法後首例

香港一名男子因為穿上有「反送中」運動口號文字的上衣而遭判處入獄14個月，這是基本法23條立法（維護國家安全條例）後首宗被判刑的煽動罪。

綜合香港媒體的報導，今年6月12日，這名諸姓27歲無業男子在新界石門地鐵站附近穿著印有「光復香港、時代革命」的黑衣，又戴上印有「F.D.N.O.L.」的黃色口罩，即「五大訴求、缺一不可」的簡稱，其後被警員截查。

警員當時也在被告的手提袋內發現一些人體排洩物，被告接受調查後承認，當遇到不認同「光時」理念的人，便會向他們投擲排洩物。

經調查後，警方依據基本法23條相關罪行控告對方，罪名是「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」，被告早前已在西九龍裁判法院認罪，法院昨天裁定被告入獄14個月。

據報導，法官判刑時指出，被告此前已曾在機場穿上「光時」上衣而被判刑3個月，如今再犯，明顯沒有悔改之意。