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再度與鄰國軍隊合作 共軍將與尼泊爾舉行反恐聯訓

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍將與尼泊爾進行「珠峰友誼」聯合訓練，是今年以來與鄰國聯演聯訓的最新進展。圖為2019年雙方在尼泊爾加德滿都舉行「珠峰友誼」聯訓畫面。（圖／取自大陸國防部官網）
共軍將與尼泊爾進行「珠峰友誼」聯合訓練，是今年以來與鄰國聯演聯訓的最新進展。圖為2019年雙方在尼泊爾加德滿都舉行「珠峰友誼」聯訓畫面。（圖／取自大陸國防部官網）

共軍近期積極與各國軍隊、尤其是鄰國軍隊恢復各項聯演聯訓機制，今年以來已經與多個鄰國舉行過聯演與聯訓，最新消息顯示，共軍將於9月下旬與尼泊爾軍隊在重慶舉行「珠峰友誼」陸軍聯訓，意味著雙方恢復2019年以來中斷的這項軍事交流合作機制。

大陸國防部官網19日宣布，根據年度計畫和中尼雙方共識，共軍與尼泊爾兩軍將於9月下旬位重慶舉行「珠峰友誼-2024」陸軍聯合訓練。消息指，此次聯訓課題為「城市街區聯合反恐行動」，將主要進行滑（索）降、簡易爆炸物搜排及卡點封鎖、潛行接近、武裝解救等課目訓練。

官方強調，這是兩軍第4次舉辦該系列聯訓，旨在進一步深化兩軍務實交流合作，提升雙方遂行聯合反恐行動能力水準，為地區穩定注入更多積極因素。

公開資料顯示，2017年共軍與尼泊爾首度在加德滿都進行為期10天的「珠峰友誼-2017」聯合訓練，由雙方特種部隊參加，這是史上中共軍隊首次與尼軍進行軍事交流合作，當時共軍觀摩團團長由西藏軍區副參謀長、共軍少將張建剛擔任。

而「珠峰友誼」後續曾在2018年、2019年分別在成都、加德滿都舉行，其中2019年8月的聯合訓練拉長到13天、參訓兵力規模也有所擴大。值得一提的是，相較以往對這項演習名稱為「特種部隊聯合訓練」，這次則改為「陸軍聯合訓練」。

今年4月22日，中共駐尼泊爾大使陳松拜會尼泊爾國防部長哈里．普拉薩德．烏普雷提，陳松表示願在中尼關係總體框架下進一步深化拓展兩軍各層級各領域的交流合作。烏普雷提則感謝中共政府和軍隊長期為尼國防力量建設給予的支持和幫助，表示將力推雙方防務領域關係不斷向前發展，重申一個中國原則，強調「決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華行動」。

公開資料顯示，今年以來，共軍已經與俄羅斯、泰國、越南、寮國、柬埔寨、蒙古等鄰國舉行聯演聯訓，此外還包含新加坡、坦尚尼亞、白俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、伊朗等國舉行相關軍事交流或演訓活動。

共軍 國防部 尼泊爾

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