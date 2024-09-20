港媒：大陸團隊成功研發探測器 可監測20公里外潛艇

南海局勢相當複雜，多國艦艇都在當地海域活動，而最新消息指出，大陸團隊已經研發出一套探測器，經過在南海的測試，利用分析低頻訊號的方法，可以捕捉20公里外螺旋槳產生的微弱電磁波，成為潛艇探測的最新進展。

港媒南華早報報導，大陸學術期刊《振動與衝擊》近日發表的一篇研究透露這項技術的進展，這項由上海交通大學的科學家進行的研究結果顯示，探測器（大約有一輛皮卡大小）在深海海底進行了測試，能夠捕捉近 20 公里（12 英里）外旋轉螺旋槳產生的微弱電磁波。

研究者表示，這種新的潛水艇探測技術可以追蹤最安靜的潛艇，該技術在南海的測試中顯示出了潛力。透過分析這些低頻訊號，有可能定位和追蹤軍事目標。

值得一提的是，報導強調這次技術所達到的探測範圍比先前報導的範圍大10倍左右，這意味著該技術可能使大陸在日益激烈的水下軍備競賽中獲得優勢。而這個距離先前被認為是不可能實現的，因為潛艇發出的可偵測電磁訊號在海水中傳輸不了那麼遠，但可以透過監測海底來從更遠的地方探測到它們，這種技術以前從未用於探測潛艇。

根據公開記錄，先前探測到的潛艇最遠距離為2.5公里以上，這也是由大陸科學家實現的。

對於新技術，上海的科學家透過使用探測器接收來自海底（而非海水）的訊號來實現這一目標，潛水艇螺旋槳發出的一些電磁波向下傳播到海底並沿著岩層傳播。當船隻移動時，螺旋槳大約每秒旋轉一次，岩層中的極低頻電磁波的強度以每公里約 0.173 分貝的速度減弱，這大約是海水中訊號衰減率的 0.5%，這意味著海底的訊號偵測範圍比海水中的訊號偵測範圍要長得多。

海洋地質學家長期以來一直使用這種方法來勘探海底石油和天然氣，但尚未用於監測潛艇。

上海交通大學機械系統與振動國家重點實驗室教授蔣偉康表示：「雖然3公里的探測定位範圍已經是一個重大突破，但距離遠海目標探測定位的要求還存在差距」 ，而新技術方法在海上試驗中展示了巨大的潛力，甚至有可能將低頻電磁訊號的探測距離增加到「超過50公里」。

換言之，這個距離相當於現代魚雷摧毀目標的距離。

蔣偉康和他的團隊在論文中指出，使用這項技術的挑戰在於海底螺旋槳的電磁輻射極為微弱。海底也含有大量來自自然或非軍事來源的電磁噪音。為了解決這個問題，科學家們開發了一種演算法來檢測複雜和開放環境中極其微弱的目標訊號。