深圳日童遇刺身亡 在中國日商員工眷屬備受衝擊

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，今天不治身亡。此事件對在中國的日本人造成極大衝擊，有在中國設廠的日商決定，允許員工及其眷屬暫時返國。

深圳日本人（日僑）學校的一名10歲男童18日在上學途中遭一名44歲男子用刀刺中腹部，緊急送往醫院，但最終搶救無效於今天凌晨死亡。此外，今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子準備前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校校車抵達公車站，被一名男子突然持刀攻擊。

日本時事通信社報導，3個月內，在中國發生兩起日本兒童遭攻擊事件，對旅居中國的日本人造成極大的衝擊，有些在中國投資、設廠的日商員工或其眷屬考慮返國。

在北京設有據點的日本大廠幹部表示，「安全安心是經商的大前提，陸續有日本人被當成下手的目標，實在無法忽視這個事實。」這位日商幹部透露，考慮讓員工的眷屬暫時返國。

Panasonic集團（舊稱松下集團）決定，不僅是員工眷屬，如果員工本人也想暫時返國，公司也會予以批准，並負擔經費。Panasonic集團也打算設立針對員工等的心理諮商窗口。

有在北京設據點的日本汽車大廠幹部表示，「將以家中有孩童的社員為對象，做個別心理諮詢，以讓員工消除內心的不安。」此外，有零件廠商表示，「暫時不讓員工前往中國出差。」

旅居北京的日商員工透露，公司內部已指示盡量少參加日本人的聚會活動。

由在中國投資設廠的日商、團體組成的「中國日本商會」會長本間哲朗今天傍晚出席在北京市內召開的駐中國日本大使館幹部等出席的臨時會議。

本間表示，針對這次日童遇刺事件，「中國日本商會」會員（日商）開始各自採取應對行動，會員也將共享資訊。

本間呼籲日本政府、中國政府儘速說明事件的詳細資訊。

有在中國設廠的日商幹部指出，6月發生的蘇州市的事件，嫌犯已被逮捕，但至今仍不清楚嫌犯犯案動機。如果要研擬安全對策的話，首先必須釐清真相才行。該幹部指出，「以目前的狀況，實在無法決定要在中國擴大投資。」

報導說，目前在中國的日商投資意願有降低的傾向，今後投資意願可能更低。

日本每日新聞報導，一位外派北京市的40多歲日商男性職員，長女在北京市內的幼稚園就讀。這位男職員說：「我太太精神上受到打擊，所以希望讓家人先返國。」

此外，家有2位孩童的40多歲女性表示，6月蘇州事件發生之際，還冷靜地想「因為中國治安好，所以太粗心大意了，以後還是要提高警覺。」現在又發生男童遇刺身亡事件，這位女性精神深受打擊，已不知該說什麼才好。

日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）1名日籍男性高階主管去年3月在中國被控涉嫌從事間諜活動，遭拘留後遭中國檢察機關以間諜罪起訴。

有日商大廠相關人士表示，受此事件影響，願意派往中國任職的員工持續減少，如果不願攜家帶眷到中國赴任的情況持續出現，很難在中國經商。