日男童深圳遇襲身亡 日外相：卑劣

深圳日本學校一名十歲男童十八日在上學途中遭人持刀攻擊，搶救無效於十九日凌晨死亡。日本駐陸大使館昨天降半旗哀悼並發布聲明指「事態嚴重」，日本外相上川陽子則批評「這是卑劣的行為」，要求中國確保在華日僑安全。大陸外交部發言人林劍昨天表示，對他去世表達「遺憾和難過」，並強調「這是一起個案」。

深圳市公安局通報指，警方當天接到報案後到場抓獲一名四十四歲男子。該男子持刀傷害一名未成年人。

據共同社報導，日本外相上川陽子昨天早上在外務省向記者團表示，「這是卑劣的行為，感到非常遺憾。禁不住深感悲痛。」她並表示，將要求中國方面確保日僑安全。

林劍昨天在外交部記者會上說，該男孩是日本人，他的父母是日本和中國公民。襲擊發生後，男孩被立即送往醫院，廣東當局安排專家全力搶救他。中國將向男孩的父母提供一切所需援助。

他說，中國對發生這樣的不幸事件表達遺憾和難過。「我們哀悼男孩的逝世，也向他的家人表達我們的慰問。」

今年六月，一名中國男子持刀襲擊蘇州日本人學校一輛接送學生回家的校車，一對日本母子受傷，校車阿姨胡友平阻止，結果被凶嫌刺死。大陸外交部當時形容那是一起「孤立事件」。

今年的九月十八日是日軍武力侵占中國東北九十三周年紀念日。