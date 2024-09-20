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拜訪陳玉珍 邱垂正：樂見陸客遊金門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
陸委會主委邱垂正（中）選在立法院開議之前，特地前來拜訪金門立委陳玉珍（左），對開放陸客與開放陸生到金門就讀，表示樂觀其成。圖/陳玉珍提供
陸委會主委邱垂正（中）選在立法院開議之前，特地前來拜訪金門立委陳玉珍（左），對開放陸客與開放陸生到金門就讀，表示樂觀其成。圖/陳玉珍提供

陸委會主委邱垂正近日拜訪金門立委陳玉珍，除說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算，對開放陸客到金門旅遊及開放陸生赴金就讀，邱表達「樂觀其成」。

陳玉珍說，陸客團順利來金旅遊後，緊接著就是陸客自由行也要趕緊作業，讓陸客不論是透過團體旅遊或個人自由行，都能夠充分感受金門美麗的戰地風光；她以送給邱垂正的金門高粱酒奶茶為例，「一定要到金門才能喝的到它的醇香」。

除開放陸客遊金，陳玉珍也談到，她對開放陸生赴金就讀大學一事相當重視，希望陸委會能積極促成。

邱垂正表示，陸委會會全力配合陸客訪金首發團（九月廿二日）作業，他也歡迎陸客團能多到金馬等離島地區觀光旅遊；而賴清德總統在就職演說中談到歡迎大陸學位生來台就學，陸委會同樣抱持樂觀其成的態度。

金門 陸委會 陸客

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