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拜訪陳玉珍 邱垂正：樂見陸客遊金門
陸委會主委邱垂正近日拜訪金門立委陳玉珍，除說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算，對開放陸客到金門旅遊及開放陸生赴金就讀，邱表達「樂觀其成」。
陳玉珍說，陸客團順利來金旅遊後，緊接著就是陸客自由行也要趕緊作業，讓陸客不論是透過團體旅遊或個人自由行，都能夠充分感受金門美麗的戰地風光；她以送給邱垂正的金門高粱酒奶茶為例，「一定要到金門才能喝的到它的醇香」。
除開放陸客遊金，陳玉珍也談到，她對開放陸生赴金就讀大學一事相當重視，希望陸委會能積極促成。
邱垂正表示，陸委會會全力配合陸客訪金首發團（九月廿二日）作業，他也歡迎陸客團能多到金馬等離島地區觀光旅遊；而賴清德總統在就職演說中談到歡迎大陸學位生來台就學，陸委會同樣抱持樂觀其成的態度。
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