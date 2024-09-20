陸北斗導航系統 已升空60顆衛星

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸19日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第五十九顆、六十顆北斗導航衛星。（中新社）
大陸19日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第五十九顆、六十顆北斗導航衛星。（中新社）

大陸昨天在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第五十九顆、六十顆北斗導航衛星。該組衛星屬中圓地球軌道（MEO）衛星，是中國北斗三號全球衛星導航系統建成開通後發射的第二組MEO衛星，入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。

中新社報導，此次發射的兩顆衛星，將在確保北斗三號全球衛星導航系統精穩運行的基礎上，開展下一代北斗系統新技術試驗試用。與前期MEO組網衛星相比，該組衛星升級了星載原子鍾配置，搭載了新型星間鏈路終端，入網工作後，將進一步提升北斗三號全球衛星導航系統可靠性及定位導航授時、全球短報文通信等服務性能，在支撐北斗系統穩定運行和北斗規模應用的同時，將為下一代北斗導航衛星技術升級進行相關試驗。

下一步，中國將加快推動下一代北斗系統發展，加大對不依賴衛星的多種定位導航授時手段的技術攻關。

2035年前，中國將建設完善更融合、更智能的綜合時空體系。此次發射的北斗導航衛星和配套運載火箭分別由中國科學院微小衛星創新研究院和中國航天科技集團一院抓總研製。這是長征系列運載火箭第535次飛行。

北斗三號 火箭 衛星

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