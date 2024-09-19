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日本男童深圳遇害 學者分析：戰狼外交仇日教育釀禍

中央社／ 香港19日綜合外電報導
深圳日本人學校門外，民眾自發前往獻花，追悼被刺死的日本兒童。圖／路透
深圳日本人學校門外，民眾自發前往獻花，追悼被刺死的日本兒童。圖／路透

深圳日本人學校10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。分析指出，這起事件並非個案，而是數十年來北京當局煽動反日情緒所造成的後果。

遇害的10歲男童18日在學校大門外約200公尺處被男子刺傷，日本駐廣州總領事貴島善子透露，這名日本男童腹部被刺傷，今天凌晨死亡；深圳警方則通報，凶手是現年44歲的鍾姓男子。

專研當代中國的東京大學教授阿古智子（Tomoko Ako）今天告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「這起不幸發生是必然的，值得注意的是，中國當局持續向中國人民灌輸仇日與仇恨日本人的教育。」

阿古智子表示，面對歷史固然重要，但她指出，煽動仇恨是危險的，並說：「是有很多人對日本人懷有敵意，還有甚至沒對日本人懷有那樣敵意的人知道，他們可以藉由攻擊日本人而聲名大噪。」

日本前駐澳洲大使山上信吾（Shingo Yamagami）在前稱推特的X平台發文表示：「這就是多年來（反日）學校教育，以及近年來戰狼外交氛圍的好戰言論所導致的後果。」並說類似的日僑遭攻擊就是投資中國值得三思的原因。

不過日本男童深圳遭刺身亡，北京當局立場尷尬，一方面因反日情緒是自己一手造成，另一方面又希望中國能夠被認可是個負責任的全球參與者。

中國外交部今天表示，此案屬於「個案」。阿古智子不贊同，並說若中國回應不當，恐將造成「非常嚴重」的影響。

她說：「中國政府必須坦誠道歉並徹查，否則國際社會將無法接受。」

日本 深圳

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