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日男童深圳遇刺腸外露慘死 日企提醒駐華員工在外低調

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在日本男童上學遇刺後，深圳日本人學校加強了保安，警方也迅速加強保安人力，氣氛森嚴。圖／取自微博
在日本男童上學遇刺後，深圳日本人學校加強了保安，警方也迅速加強保安人力，氣氛森嚴。圖／取自微博

深圳日本人學校一名10歲男學生，9月18日在上學途中遇襲，今日凌晨不治。事件引發中日關注，日媒稱，這將不可避免地影響日中交流和日企投資。有日企提醒派駐中國人員外出時避免引人注目。

對於在華日本人來說，擔心自然無可避免。據共同社報導，一名攜家屬駐在廣東省的日企男員工表示，「在外面會讓家人避免大聲說日語，只能小心謹慎。」一位兒子在北京的日本人學校上學的母親稱，「緊急呼籲立即採取措施保護兒童」，她還抱怨稱「學校的反應太慢」。

在政府層面，日本首相岸田文雄、官房長官林芳正、外相上川陽子分別表態，督促查明動機，要求中方保護日僑安全。日方還召見了中國駐日本大使吳江浩。日媒引述日本政府相關人士指出，此事可能會對兩國關係整體產生各種影響。

此外，共同社報導，涉及日僑的事件接二連三地發生，將不可避免地影響日中間的交流和日企投資，疏遠中國的動向可能會在日本蔓延。某電子產品製造商提醒派駐中國人員外出時避免做出引人注目的行為。

大陸外交部19日表示，日本男童遇襲一事正調查中。中方將持續切實保護在華外國人安全。

另據新加坡《聯合早報》，有目擊者稱，男孩當時傷勢嚴重，可能是腹部被刀刺傷，腸子都露了出來。事件發生後，深圳日本人學校所在的工業八路上，每隔十多米就有便衣警察駐守，整條街上的警力不少於30人，場面顯得異常森嚴。

日媒 日本 深圳

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