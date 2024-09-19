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兩湖論壇下周登場仍未獲准？ 陸委會：9月18日已批准

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
今年兩湖論壇將於下周由南投主辦，但傳出申請進度有障礙，陸委會表示18日已核准。圖為去年「兩湖論壇」於杭州登場，南投縣長許淑華（左6）率團參加。圖／南投縣政府提供
今年兩湖論壇將於下周由南投主辦，但傳出申請進度有障礙，陸委會表示18日已核准。圖為去年「兩湖論壇」於杭州登場，南投縣長許淑華（左6）率團參加。圖／南投縣政府提供

由南投縣政府主辦的兩岸地方政府交流機制「兩湖論壇」近日傳出中央政府一直沒有予以審核通過，導致原定26日舉辦的論壇面臨諸多不確定性，不過陸委會表示，已經在9月18日就批准完畢了，詳細情況要問南投縣政府。

兩湖論壇是南投縣與大陸杭州市兩個地方政府，基於日月潭與西湖兩項旅遊勝地為名舉辦的合作機制，創立於2009年，輪流在兩岸舉辦。港媒中評社指出，今年兩湖論壇預計9月26日開幕，但截至目前仍未獲我方官方批准。中國國民黨籍南投縣長許淑華表示，距離論壇開幕剩不到10天，縣府也很著急，目前確實只差中央核定，論壇活動規劃，包括場地、議程、陸方來賓名單等必要文件，縣府都已提報有關單位，但迄今仍未獲准，若不早日核定，縣府籌備活動的前置時間會被壓縮。

目前距離兩湖論壇舉辦僅剩下一周時間，陸委會副主委梁文傑19日下午就兩湖論壇議題指出，9月18日批准完畢了、已經函覆，「所以接下來應該是要去問南投縣政府詳細的狀況，跟他們請教」。

此外，行政院近日發布修正「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，建議勿攜帶可能涉及觸犯中國大陸及港澳國家安全相關法規之物品，攜往港澳之手機、筆電等及其內之社群媒體，亦建議勿存放相關之資料。是否已有我方中央機關公務員赴港澳觸犯當地國安法規的案例發生？

對此梁文傑回應指，因為現在的香港的國安法制的問題，所以希望我們的公務員到大陸去，不要攜帶裡面有資料的手機或者是筆電，「目前並沒有說有具體的案例，而是我們參照一些跨國企業有一些也是採取這樣的做法」。

而就台塑高管入境大陸後被邊控事件，梁文傑指出，這個案子在一開始的時候我們就掌握，但是因為牽涉到家屬或者他本人的意願的問題，所以我們並沒有把這個事情跟大家報告。目前所知，他是被留置調查，9月初到現在還沒有返台，不是因為政治的問題，也不是因為國安的問題，「可能是牽涉到上下游廠商，可能一般的刑事犯罪」，詳細情況要問台塑。

另外就媒體報導郭姓高中畢業生到大陸旅遊失聯，梁文傑指出，海基會有跟家屬聯絡，其實這位「年紀已經超過高中生了」，他是和朋友一起到大陸，現在家屬已經報案，政府會請海基會跟對方海協會聯絡來協尋，目前沒有進一步的消息。

國安法 梁文傑 許淑華 陸委會

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