美對台軍售2.28億美元 陸國台辦：鋌而走險必自取滅亡

就美國日前再宣布總價2.28億美元（約新台幣72.6億元）的對台軍售。大陸國台辦發言人陳斌華19日表示，敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並稱「正告賴清德當局，不要誤判形勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」

美國國防安全合作署(DSCA)日前宣布，對台軍售包括飛機及相關設備的備件維修、運回及重新運送等相關項目，總價2.28億美元，我國防部表示，這項軍售有助於我方維持戰機的戰備與妥善，我方表示感謝。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華19日說，中美建交的基礎是「一個中國原則」，前提是美國政府接受中方提出的「斷交、撤軍、廢約」建交三原則。

他稱，美方一而再、再而三向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違背中美建交原則，嚴重違反中美三個聯合公報特別是「八·一七公報」的規定，嚴重侵犯「中國的主權和安全利益」。

陳斌華表示，大陸外交部已予以強烈譴責、表示堅決反對，並宣布對9家美國軍工企業實施制裁。他說，我們對此表示堅決支持，敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾。

陳斌華說，「台獨」與台海和平水火不容，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「以武謀獨」、「以武拒統」，不斷升高兩岸對立對抗，廣大台灣同胞要認清賴清德當局名為「護台」實質「害台」的本質，認清「台獨」必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為。

陳斌華表示，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，粉碎「台獨」挑釁和外部勢力干涉。「正告賴清德當局，不要誤判形勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」