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美查中國是否助俄規避濃縮鈾禁令 中：反對長臂管轄

中央社／ 台北19日電

路透社報導，美國政府正在調查中國是否從俄羅斯進口濃縮鈾作為生產材料，再將國產鈾出口至美國，以協助俄羅斯規避美國的制裁。中國外交部18日對此回應，反對非法的單邊制裁與長臂管轄。

美國眾議院於去年12月通過了對俄羅斯濃縮鈾的禁令。美國國際貿易委員會（USITC）數據顯示，當月從中國運往美國的濃縮鈾數量激增至24萬2990公斤。在今年5月美國總統拜登簽署禁令後，中國再次向美國運送12萬3894公斤的大量濃縮鈾。然而在2020年至2022年之間，中國沒有向美國運送過任何濃縮鈾。

根據報導，美國能源部發言人表示，美國能源部與其他相關機構正在密切追蹤從中國進口的情況，以確保禁令得到適當的執行。他還表示，美國正在監控來自中國和其他國家的進口情況，以確保他們沒有將進口的俄羅斯鈾作為出口國內生產材料的計畫的一部分。

路透社18日報導指出，中國外交部回答相關提問時表示，「中方一貫反對任何非法的單邊制裁和『長臂管轄』。」報導指，該回應沒有否認這些貨物可以規避禁令。

聲明還稱，中俄合作是兩個主權國家根據各自發展需求、公開誠實做出的自主選擇，不針對任何第三方，也不受任何第三方干涉和阻撓。中國願繼續與包括俄羅斯在內的世界各國進行「正常的經貿合作」。

報導指出，中國的言論反映了華盛頓和北京之間因俄烏戰爭而出現的緊張關係。

報導還指出，如果美國發現中國助俄規避禁令，有幾種可能的應對方法，例如提高從中國進口濃縮鈾的關稅（目前為7.5%），或者擴大對俄羅斯鈾的禁令，並將中國納入。

俄羅斯 外交部 美國

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