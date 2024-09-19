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大陸撤取消免關稅 文旦農民：政策捉摸不定讓農民無所適從

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六文旦品質佳廣受市場青睞，並廣開日本、新加坡等東南亞市場，出口中國的數量不多，但農民仍期待維持兩岸農產貿易穩定。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦品質佳廣受市場青睞，並廣開日本、新加坡等東南亞市場，出口中國的數量不多，但農民仍期待維持兩岸農產貿易穩定。記者蔡維斌／攝影

中國昨晚突宣布本月25日起對台灣中止34項農漁產品免關稅雲林縣影響較大品項是文旦，但因出口對岸的量不多，影響不大，農民無奈表示，先前才說要開放，沒多久又說取消免關稅，政策捉摸不定，讓農民無所適從，建立穩定貿易，彼此享用好水果才是兩岸人民之福。雲林縣長張麗善也強調，兩岸應加加強溝通建立友善管道對農民才好。

中國宣布停止對台34項農產免關稅，消息一出引起關切，農業大縣的雲林縣只有文旦影響較大，但農政單位說，斗六文旦的年出口量約5公噸，以日本、新加坡市場為主，輸出中國的量並不大，先前對岸宣布開放柚子進口，目前正辦理相關檢驗等驗證文件，沒想到又取消免關稅，不過出口作業仍持續進行。

雲林縣長張麗善則表示，兩岸加強溝通，維持穩定交流、對話很重要，關稅優惠降低成本，對農民是好事，但近年兩岸關係緊張，犧牲的還是農民，近年雖廣開東南亞和國內市場，但不論如何， 建立兩岸友善穩定市場，是政府應該去做的。

立委劉建國則表示，這是中國官方一貫手段，實不可取，他舉例像月初中國才要開放花蓮文旦，如今又要課關稅，玩雙面手法，所謂讓利也是虛假，所以分散市場，不要過度依賴中國市場很重要。

雲林朱姓柚農則表示，他每年出口文旦約一貨櫃（3萬台斤），就產銷而言，外銷可減輕內產壓力，所以維持穩定外銷是有利於農，銷往中國也一樣，但先前對岸才開放柚子進口，沒多久卻又取消免關稅，這樣捉摸不定，讓農民無所適從，但也沒辦法說什麼，柚子屬季節性作物，目前季節已過，但農民認為兩岸維持友善穩定農產貿易，讓彼此可享用最好的水果，才是兩岸人民之福。

斗六文旦品質佳廣受市場青睞，並廣開日本、新加坡等東南亞市場，出口中國的數量不多，但農民仍期待維持兩岸農產貿易穩定。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦品質佳廣受市場青睞，並廣開日本、新加坡等東南亞市場，出口中國的數量不多，但農民仍期待維持兩岸農產貿易穩定。記者蔡維斌／攝影

文旦 農民 關稅 雲林

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